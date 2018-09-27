Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken seçim ve af açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde ittifak konusuna değinerek, "Biz ittifakı, işbirliğini bizzat seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yapacağız. Adaylarımız tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak" dedi. Af konusuna da değinen CHP lideri, "Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor" diye konuştu



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları konusunda, “Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız” dedi.

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA

Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi’ye konuştu. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için özel bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Ankara’yı da İstanbul’u da Balıkesir’i de Denizli’yi de Manisa’yı da Mersin’i de Bursa’yı da Antalya’yı da Adana’yı da alacağız” ifadelerini kullandı.

ADAYLAR HER KESİMDEN OY ALABİLEEK NİTELİKTE OLACAK

24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de ittifak yapılması konusuna değinen CHP lideri şunları söyledi:

“Zaten yasal olarak ittifak mümkün değil. Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız. Vatandaşlarımız CHP adayını görünce siyasi tercihini bir kenara bırakacak. Çünkü bilecek ki CHP’nin adayı seçildiği an itibariyle tüm beldenin belediye başkanı olacak, yandaşlık yapmayacak, kendisine oy versin vermesin beldenin, kentin tüm sakinleri için eşit olarak hizmet üretecek. Ve gönül rahatlığıyla CHP’nin adayına oy verecek. Özetle biz ittifakı, işbirliğini bizzat seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yapacağız. Adaylarımız tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak.”

AF TARTIŞMASI: MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz” dedi. (...)