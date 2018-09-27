0553 313 94 23

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken seçim ve af açıklaması

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun kendisine yaptığı gündeme ilişkin açıklamalarını köşesine taşıdı.

27 Eylül 2018 Perşembe 09:26
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken seçim ve af açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimde ittifak konusuna değinerek, "Biz ittifakı, işbirliğini bizzat seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yapacağız. Adaylarımız tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak" dedi. Af konusuna da değinen CHP lideri, "Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor" diye konuştu
 
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2019 yılında yapılacak yerel seçimlerde ittifak yapıp yapmayacakları konusunda, “Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız” dedi.

ANKARA VE İSTANBUL İÇİN ÖZEL ÇALIŞMA
Kılıçdaroğlu, Hürriyet gazetesinden Abdülkadir Selvi’ye konuştu. Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Ankara ve İstanbul için özel bir çalışma içinde olduklarını belirterek, “Ankara’yı da İstanbul’u da Balıkesir’i de Denizli’yi de Manisa’yı da Mersin’i de Bursa’yı da Antalya’yı da Adana’yı da alacağız” ifadelerini kullandı.

ADAYLAR HER KESİMDEN OY ALABİLEEK NİTELİKTE OLACAK
24 Haziran seçimlerinde olduğu gibi yerel seçimlerde de ittifak yapılması konusuna değinen CHP lideri şunları söyledi:
“Zaten yasal olarak ittifak mümkün değil. Biz ittifakı milletle yapacağız. AKP’ye, MHP’ye, İYİ Parti’ye ya da diğer partilere oy veren vatandaşlarımızla ittifak yapacağız. Biz tabanda doğal ittifak yapacağız. Vatandaşlarımız CHP adayını görünce siyasi tercihini bir kenara bırakacak. Çünkü bilecek ki CHP’nin adayı seçildiği an itibariyle tüm beldenin belediye başkanı olacak, yandaşlık yapmayacak, kendisine oy versin vermesin beldenin, kentin tüm sakinleri için eşit olarak hizmet üretecek. Ve gönül rahatlığıyla CHP’nin adayına oy verecek. Özetle biz ittifakı, işbirliğini bizzat seçmenlerimizin, vatandaşlarımızın gönlünde yapacağız. Adaylarımız tüm siyasi partilerin seçmenlerinden oy alabilecek nitelikte olacak.”

AF TARTIŞMASI: MHP’nin Meclis’e sunduğu af teklifini değerlendiren Kemal Kılıçdaroğlu, “Hukukçulardan oluşan bir ekip teklife bakıyor. Bizim asıl merak ettiğimiz AK Parti’nin nasıl baktığıdır. AKP’nin ne yapacağını ben de merak ediyorum. MHP’nin teklifine bakar, inceleriz. Ancak biz gazetecilerin, milletvekillerinin, STK temsilcilerinin hapiste olduğu bir Türkiye istemiyoruz” dedi. (...)

Haber Tarihi: 27 Eylül 2018 Perşembe 09:26
  1. Manisa
  2. İstanbul
  3. Mersin
  4. Denizli
  5. Bursa
  6. Balıkesir
  7. Antalya
  8. Ankara
  9. Adana
  10. kemal kılıçdaroğlu
  11. abdulkadir selvi

YORUM YAZ

  • yusufyusuf41 dk önce
    sen hdp nin oyuncağı olmussun bosuna sallama barı gercı alısıksınız soyledıklerınızı unutmaya ya neyse
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Eylül ayı ekonomik güven endeksi açıklandı
  1. Eylül ayı ekonomik güven endeksi..
  2. Harç ve KDV’deki düzenleme kalıcı olsun
  3. Peugeot’dan 3 ürün daha
  4. Private Label Zirvesi’nde geri sayım
  5. Katil İsrail askerleri Batı Şeria'da..
  6. Abdullah: Afganistan hükümeti Taliban..
  7. Maduro'dan BM'ye 'suikast girişimini..
  8. Vakıf Emeklilik’ten yeni kampanya
  9. Cezaevinden üniversite sınavına girdi!..
  10. Tüfekçioğlu Grup rotasını İstanbul’a..
  11. Binlerce kişi bekliyordu! Az önce..
  12. İstanbul'u birbirine katan..
  13. Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
  14. 3. havalimanı personel alımı 3...
  15. EYT emeklilikte yaşa takılanların..
  16. Adana'da çiftlikte vahşet!
  17. Doğalgazda tarife revizyon şartları..
  18. CTRL tuşu ne işe yarar?
  19. Bakan Berat Albayrak'tan yatırımcılara..
  20. Çekmeköy’ün en yenisi Ege Yapı’dan..
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
Fatih Altaylı: Ayılık yaptım özür dilerim
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
Şimdi de biyolojik saldırı altındayız
UEFA Uluslar Ligi fikstür
UEFA Uluslar Ligi fikstür

Günün Karikatürü

27 Eylül 2018
Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
Kürsüye çıkıp Erdoğan'ın çağrısına destek verdi
Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir
Emekliler ve çalışanlar dikkat! Emekliliğiniz iptal olabilir