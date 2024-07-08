Kemal Kılıçdaroğlu yeni parti mi kuruyor? Resmen onaylandı!

Siyasette hareketli günler yaşanıyor. Peş peşe yeni siyasi partiler kuruluyor. 28 Haziran 2024'te (10 gün önce) kurulan Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) dikkat çekti. Akıllara Kemal Kılıçdaroğlu geldi. SHP'nin Kılıçdaroğlu ile ilgili olup olmadığı merak uyandırdı. İşte ilk gelen bilgiler...

Türki siyasi hayatına Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP) yeniden girdi. Sosyal Demokrat Halkçı Parti (SHP), 1985'te kurulmuştu. 1986'da Erdal İnönü Genel Başkan oldu. 1993'te İnönü'den koltuğu Murat Karayalçın devraldı. Karayalçın SHP'nin kendisini feshedip CHP'ye katıldığı 1995'e kadar bu görevi sürdürdü. Şimdi SHP tekrar kuruldu.

CHP'de kurultay tartışmaları sürerken böyle bir hamlenin gelmesi kafaları karıştırdı.

ÖZEL'İN GENEL BAŞKAN OLMASI İLE BAŞLAYAN TARTIŞMALAR

CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın ikinci tur oylamasında Manisa Milletvekili Özgür Özel Genel Başkan seçilmişti.

CHP'nin kurultayı kaybeden eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaşananlarla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ima ederek 'sırtımdan bıçaklandım.' demişti. Kılıçdaroğlu taraftarları ile mevcut CHP yönetimi ve Ekrem İmamoğlu arasında hizipleşme başlamıştı.

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KILIÇDAROĞLU'NUN EKİBİNE TIRPAN

Bu çekişme 31 Mart Yerel Seçimleri'ne de sirayet etmiş, kurultayda Kılıçdaroğlu için çalışan belediye başkanlarının çoğu bir daha aday gösterilmemişti.

SİYASETE DÖNÜŞ SİNYALİ

Kılıçdaroğlu yakında zamanda tekrar ortaya çıktı. Kılıçdaroğlu KRT'deki canlı yayında, "Ben genel başkan olacağım demekle genel başkan olunmaz. Genel başkanlık bir konjektur işidir. Kamuoyu sizin genel başkan olmanız konusunda belli bir olgunluğa oluşursa siz zaten mecburen genel başkan olursunuz. Yeniden kurultayda genel başkan diye aday gösterirlerse en cesurlar bir adım öne çıksın diyeceğiz. Delegelere bağlı. Onlar önerirlerse olmayacağım demeyiz." demişti.

"PLANI BAŞINIZA GEÇİRECEĞİM"

Kılıçdaroğlu aynı programda 'hançerlerini saklasınlar' diyerek meydan okumuştu.

Kılıçdaroğlu, Sinan Oğan ile yaşadığı polemikte de siyasete dönüş sinyali vermişti. Kılıçdaroğlu, "Ama şüphen olmasın kurduğunuz planı başınıza geçireceğim..." ifadelerini kullanmıştı.

PARTİ GENEL MERKEZİ, KILIÇDAROĞLU'NUN ÇALIŞMA OFİSİNE YAKIN

Yaşanan bu tartışmaların ardından 28 Haziran Perşembe Günü SHP tekrar kuruldu. Yeni kurulan SHP'nin adresi Yargıtay'a "Meşrutiyet Mahallesi, Karanfil Sokak, Çankaya, Ankara" olarak bildirildi. Adresin Kılıçdaroğlu'nun çalışma ofisine yakın olması dikkat çekti.

GENEL BAŞKAN OLARAK DAVET EDİLECEK İDDİASI

Ankara'da kulisler tekrar ateş hattına döndü. Partiyi Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin kurduğu, sonbahardaki tüzük kurultayında istenilen sonuç elde edilemezse Kılıçdaroğlu'nun genel başkan olarak partiye davet edileceği öne sürüldü.

Kaynak: Medyatava