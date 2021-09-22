Kemal Kılıçdaroğlu vaatleri sıraladığında bu kaseti çalın! Bu kez Melih Gökçek paylaştı

CHP’nin yerel seçimlerde vatandaşlara verdiği vaatlerin hepsi havada kaldı.

Hatta bazı vaatlerine zam yaparak halkı zor duruma düşüren CHP’li belediyelere her geçen gün tepki artıyor.

Ankara eski Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, CHP’nin seçim dönemindeki bir vaadini yeniden gündeme getirdi. CHP, seçim dönemindeki vaadinde ilkokul çocukları için ücretsiz servis olacağını duyurmuştu. Fakat söz konusu vaat yine gerçekleşmedi.

Bu gibi birçok teminat ‘buhar’ olurken yeni seçim döneminde CHP’nin ne vaatlerde bulunacağı merak içinde takip ediliyor.

Kreş vaadi

Ekrem İmamoğlu; "100 çocuk kapasiteli 150 kreş açacağız. Bu kreşlerde 3 bin kadına istihdam sağlayacağız. Uzun vadede kreşi olmayan mahalle kalmayacak" iddiasında bulundu.İstanbul'un 39 ilçesinde bulunan 782 mahallesinde kreş yapacağını iddia eden İBB Başkanı geçen süre içerisinde sadece 11 ilçede birer adet kreş yapımı için harekete geçti. Ücretsiz ve kullanışlı olacağının sözünü verdiği kreşleri ise daha sonra ücrete bağladı. Çocuk başına 690 TL istendi.

İşçi kıyımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu; "İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanlarına söz veriyorum kazandıktan sonra kimseyi işten çıkarmayacağım" iddiasında bulundu ancak yönetim göreve geldikten kısa bir süre sonra İBB ve iştiraklerinde sözleşmeli personellerle birlikte çıkartılan işçilerin sayısı 15 bine yaklaştı.

100 bin yeni konut vaadi

Ekrem İmamoğlu, "100 bin yeni konut yapacağız. Depreme hazırlıklı olmak için kentsel dönüşüme hız vereceğiz. İstanbul'da yenilenmemiş bina bırakmayacağız" iddiasında bulundu.

Yılda 20 bin konut yapılması gerekirken İBB yönetimi bu vaadini unuttu. Deprem için sadece çalıştay yapıldı. AK Parti döneminde yapımı tamamlanan Bayrampaşa ve Silivri KİPTAŞ konutları kendi dönemlerinde yapılmış gibi gösterilerek hak sahiplerine daireleri teslim edildi.

Halk ekmeğe zam

Göreve geldikten 2 ay sonra Halk Ekmek'te yüzde 40 zam yapan yönetim 2020 yılında yüzde 50 zam daha yaptı.