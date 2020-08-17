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Siyaset

Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini sonunda bozdu! Abdullah Gül ile ilgili adaylık açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanı adaylığında ismi geçen 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile ilgili konuştu.

Yeniakit Publisher
2020-08-17 11:41:00 - 2020-08-17 12:12:16
Kemal Kılıçdaroğlu sessizliğini sonunda bozdu! Abdullah Gül ile ilgili adaylık açıklaması

CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ü düşündüğü uzun süredir kulislerde konuşuluyor.

Geçtiğimiz günlerde CHP’den dışlanan Muharrem İnce de bu konuya ilişkin Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na sert eleştiriler getirmişti.

Parti çevresinde Muharrem İnce gibi düşünen birçok isim bulunuyor.

Geçen seçimelerde Abdullah Gül’ü aday göstermekten son anda vazgeçen muhalefet kanadında, bunun sorumlusu olarak seçime giren Meral Akşener gösterilmişti.

Abdullah Gül çıkışı

Konuyla alakalı Cumhuriyet gazetesine konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül’e göz kırptı.

Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı’ndaki partilerin Abdullah Gül’ün adaylığından korktuğunu öne sürerek, ‘Şu an gündemde yok ama Gül’den neden bu kadar korkuluyor?’ çıkışını yaptı.

Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu
Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

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Sessizliğini bozdu! Kılıçdaroğlu'ndan akılalmaz Joe Biden yorumu

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Yorumlar

Dermanbey

Bunlar tam bir Kepazelik baska bir sey deyil
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Giymet abila yórük

İnne lillahi ve inne ileyhi raciun.dónüş rabbimizedir.hesap günü vardır.hic Allah'a secde edenlerle etmeyenler bir olurmu.
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