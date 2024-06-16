Kemal Kılıçdaroğlu ne yapmaya çalışıyor? "Aykırı sesler" detayı dikkat çekti

Tunca Bengin, Milliyet gazetesindeki köşe yazısında, 31 Mart yerel seçimleri sonrası siyasetteki yumuşama sürecini ele aldı. Bengin, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun müzakere yerine mücadele çağrısını eleştirerek, CHP içindeki aykırı seslerin de bu süreçte etkili olduğunu belirtti. Siyasi kutuplaşmanın hâlâ sürdüğünü ifade eden Bengin, özetle şunları kaydetti:

"31 Mart yerel seçimleri sonrası başlayan normalleşme ya da yumuşama adına ne derseniz deyin siyasetteki bahar havasıyla sadece karşılıklı ziyaretler ve liderlerin birlikte verdikleri fotoğraf karelerinin bile topluma olumlu yansımaları var. (...)

Ancak ısrarla hala (...) sertleşme kutuplaşma günlerine oynayanlar ya da oynamak isteyenler de var... En başta da CHP’nin önceki Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu... Bu anlamda daha baştan “Sarayla müzakere edilmez, mücadele edilir” şeklinde ortaya koyduğu tavır, keskin dil de malum. Yine CHP içinden bazı aykırı sesler olduğu da biliniyor… (...)"



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