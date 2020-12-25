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Gündem Kemal Kılıçdaroğlu kendine danışman olarak atamıştı! İbrahim Uslu'dan CHP'yi karıştıracak paylaşımlar
Gündem

Kemal Kılıçdaroğlu kendine danışman olarak atamıştı! İbrahim Uslu'dan CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşımlar gün yüzüne çıktı. Uslu'nun söz konusu paylaşımları CHP'yi karıştıracak türden.

Yeniakit Publisher
2020-12-25 17:30:00 - 2020-12-25 17:32:12
Kemal Kılıçdaroğlu kendine danışman olarak atamıştı! İbrahim Uslu'dan CHP'yi karıştıracak paylaşımlar

Hezeyan dolu ifadeleriyle gündemi meşgul etmeye devam eden Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine yeni bir danışman atadı.

Gelişmeyi Hürriyet gazetesi yazarı Yalçın Bayer, köşesinde duyurdu.

Bir dönem kamuoyu araştırma şirketi ANAR'ın genel müdürlüğünü yapan siyaset danışmanı İbrahim Uslu için CHP Genel Merkezi'nde oda tahsis edildiğini kaydeden Bayer şu ifadeleri kullanmıştı:

"CHP'nin yeni 'atağının' hazırlıkları için Kılıçdaroğlu'nun bazı isimleri kadrosuna dahil ettiği de öğrenildi. Bu isimlerin en önemlisi, ANAR Araştırma'nın başındaki akademisyen İbrahim Uslu'nun Kılıçdaroğlu'na danışman olarak getirilmesi. Uslu'ya CHP Genel Merkezi'nin 13. katında yer tahsis edildi."

CHP'yi karıştıracak paylaşımlar!

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun kendisine danışman olarak atadığı İbrahim Uslu'nun parti içerisinde deprem etkisi yapacak paylaşımları ortaya çıktı.

İşte İbrahim Uslu'nun CHP'yi ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef tahtasına oturtan o paylaşımları:

 

 

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