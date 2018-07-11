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Kemal Kılıçdaroğlu iyice köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa mi etti?

Son dakika gelişmesine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek istifa ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul ise FETÖ'cü çıkmıştı. Peki Ali Arif Özzeyrek kimdir?

11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:46
Kemal Kılıçdaroğlu iyice köşeye sıkıştı! Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Ali Arif Özzeybek istifa mi etti?

Son dakika gelişmesine göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanlarından Ali Arif Özzeybek istifa ettiği öğrenildi. Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanı Fatih Gürsul ise FETÖ'cü çıkmıştı. Peki Ali Arif Özzeyrek kimdir?

1964 Ankara, Karaşar doğumlu. Hacettepe Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesini bitirdi. CHP Parti Meclisi üyeliği yaptı. FETÖ'nün İstanbul Üniversitesi'ndeki akademik yapılanmasına ilişkin davada CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eski danışmanlarından Fatih Gürsul 10 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

 

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2018 Çarşamba 13:46
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Kılıçdaroğlunun danışmanı Ali Arif Özzeybek

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