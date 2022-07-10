Kemal Kılıçdaroğlu ile helalleşen Sultan Kara AİHM'e neden gitmediğini 2012'de böyle anlatmıştı...

Yeniakit.com.tr

28 Şubat darbecilerinin zulmü ile ihraç edilen öğretmen Sultan Kara, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile bir araya geldi.

Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" ziyareti sonrasında CHP Genel Başkanı'na övgüler dizen Kara, tüm 28 Şubat mağdurları adına konuşup, "Sadece 28 Şubat değil toplumun yaşadığı tüm travmalar içinde anlamlı bir ziyaretti." dedi.

Bugün darbenin mimarı CHP'nin Genel Başkanı ile helalleşen Sultan Kara, 2012 yılında katıldığı TRT Haber canlı yayınında, AİHM'e başvurmadığını belirtirken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan öncülüğündeki AK Parti iktidarı tarafından tesis edilen özgürlüğün geleceği günleri beklediğini ifade etmişti:

Sultan Kara / 2012-TRT

Ben hiç intikam duygusuna kapılmadım. Hatta uğradığımız haksızlığı, demokrasinin yerleşeceği günler umudu ile AİHM’e dahi taşımadım. Bugün geldiğimiz süreç bir intikam zamanı, bir rövanş değil, gerçek demokrasinin, hak ve hürriyetlerin subut bulabileceği bir süreçtir.

'17 senemizi çaldılar'

Sultan Kara, 2015 yılında, 28 Şubat darbesinin yıldönümünde Yeni Akit'e yaptığı açıklamada da şöyle konuşmuştu:

28 Şubat davasında şuan hiçbir tutuklu sanık kalmaması beni çok incitiyor. Sanki 28 Şubat hiç yaşanmamış gibi tanık olarak davet edilen, 28 Şubat’ın kahramanlarından Şevket Kazan, Meral Akşener helalleşip de ‘biz davacı değiliz’ diye mahkemelerden çıkmaları 28 Şubat mağduru olarak beni çok incitiyor. 28 Şubat, mağdur edilenlerde çok derin yaralar bıraktı. 17 senemizi çaldılar.