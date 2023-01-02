Kelle paça, işkembe, tarhana! Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor? Dertlere deva hastalara şifa çorba tarifleri

Geleneksel Türk mutfağı lezzetlerinin başında gelen tarhana, hem besleyici özelliği hem de içerdiği protein, vitamin ve minerallerle adeta bir doğal şifa deposu. Vatandaşlar dev kazanlarda pişirerek hem kışa hazırlık yapıyor hem de yüzyıllardır yapılan geleneği devam ettiriyor. İşte o çorbalar ve faydaları...

TARHANANIN FAYDALARI

Bitkisel ve hayvansal hammaddelerin birlikte işlenmesi ile elde edilen, sindirimi kolay, besleyici değeri yüksek, iştah açıcı ve bağırsak florasını düzenleyici özellikleri olan tarhana, oldukça besleyici bir bileşimi bünyesinde barındırıyor. Çorba çeşitleri 99 derde deva...

Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?

YOĞURT TÜKETMEYENLER İÇİN TAVSİYE EDİLİYOR

İştah açıcı özelliği ile bebek ve çocuklara, nekahet dönemindeki hastalara, halsiz ve zayıf insanlara güç kazandırıcı, iyileştirici ve besleyici olarak tavsiye ediliyor.

Tarhana, yoğurt tüketemeyen kişiler ve bebeklerin beslenmesinde çok iyi bir alternatiftir.

Ayrıca tahılların fermentasyonu sonucu oluşan tarhana probiyotik özellikte bir besindir.

Kelle paça... İşkembe... Tarhana... Hangi çorba hangi hastalığa şifa oluyor?.

Domates, enerji değeri yani kalorisi az olan bir besindir. Bir orta boy domatesle en fazla 25-30 kalori alırız. Domates ve domates ürünlerinin kilo yönetimini kolaylaştırmasının bir nedeni de budur..

KANSERE KARŞI KORUYOR

Domates lif zengini bir besindir. Lif bakımından zengin beslenme sağlayan domates çorbası, kan şekerine destek olur, kan basıncını azaltır, kansere karşı korur. Kilo yönetimini kolaylaştırır ve kansızlıkla mücadelede yardımcıdır.

MERCİMEK KAN ŞEKERİNİ DÜŞÜRÜR

Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle mercimek, şeker hastaları için değerli bir besindir. Çünkü insülin ve kan şekerini düşürür.

Kandaki kötü kolesterol düzeyini düşürür, böylece kalp krizi geçirme riskini azaltır ve kalp dostu bir besin olduğunu kanıtlar.

Yüksek lif içeriğiyle kalın bağırsakların çalışmasını düzene sokar. Hemoroit ve diğer kalın bağırsak sorunlarında iyileştirici etkiler yapar. Mercimek içerdiği yüksek orandaki demir ve folik asit nedeniyle kansızlığı önler. Zengin potasyum içermesi nedeniyle yüksek tansiyonu düşürücü etkiler yapar..

Birçok farklı malzemenin bir araya gelmesiyle oluşturulan muhteşem bir lezzettir ezogelin çorbası.

Besin değeri oldukça yüksek olan mercimek sayesinde vücuda ve zihne güç verir. Bağışıklık sistemini kuvvetlendiren ezogelin çorbası, gözlere de yararlıdır. Enerji verir ve yorgunluğu giderir.

ANNE SÜTÜ İÇİN EZOGELİN

Kansızlığa faydalı olan ezogelin, anne sütünü attırır, kandaki kolesterol oranını düşürür ve kan akışını hızlandırır.

Kelle paça çorbası, kilo almak isteyen kişilere tavsiye edilir. İçerisindeki yüksek kalori ve besin değeri sayesinde sağlıklı bir şekilde vücudun ihtiyacı olan besinleri alarak kilo alımını sağlar.

Soğuk algınlığına karşı faydalı bir çorbadır. Kısa sürede soğuk algınlığını vücuttan atar. Kelle paça çorbası omega-3 bakımında da zengin bir besindir.

ÇOCUKLAR İÇİN KELLE PAÇA ÇORBASI

Yağ oranı ve kalorisi oldukça yüksek bir besin olan kelle paça çorbası, yüksek besin değerine sahiptir.

Özellikle, gelişim dönemlerinde çocuklara içirilmesi tavsiye edilir.

Ayrıca kanser hastalarının tedaviden olumlu sonuç almaları ve kanserli hücreleri yok etmeleri için kollajen adı verilen bir maddeden almaları zorunludur.

Kemoterapi döneminde alınan ilaçlar vücuttaki kollajen düzeyini bozma gibi bir etki oluşturabilir.

Tedavi döneminde kelle paça çorbasından alınan kollajen sayesinde tedaviye cevap verme süreci daha sağlıklı ve hızlı gerçekleşiyor.

Kollajen maddesi ise yalnızca kemik suyunda, paçada ve tavuğun suyunda bulunan bir maddedir.

Bu sebeple kanser hastaları için tedavi edici bir besindir.

Et suyu ve tavuk suyuyla bir çorba hazırladığınızda yağ ilave etmenize gerek kalmaz ve bu sayede sağlıklı yağlarla vücudun beslenmesine katkıda bulunmuş olursunuz..

Protein, madensel tuzlar ve vitamin kaynağı açısından oldukça zengin olan tavuk suyu veya tavuk parçacıklı çorbalar, enerji verir ve tok kalmanızı sağlar.

Tavuk suyu ile hazırlanan sebze çorbaları, "nötrofil" adı verilen iltihap hücrelerini engeller.

DİYABET HASTALARI İÇİN YAYLA ÇORBASI

Yayla çorbasının içeriğinde bulunan yoğurt, yüksek kolesterol ve diyabet hastaları için oldukça faydalıdır.

Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir ve yağ yakımını kolaylaştırarak şişmanlamayı önler.

Bağışıklık sistemlerini güçlendiren yayla çorbası, bağırsaklarda bulunan faydalı bakterilerin oluşumunu hızlandırır.

Akşam saatlerinde yenildiğinde uykuya dalmayı kolaylaştırır. Yoğurdun alerjik etkisi çok azdır.

BALIK VE ÇORBASININ FAYDALARI

Haftada en az iki kez balık veya balık çorbası yiyorsanız, sağlığınızı koruyorsunuz demektir.

Birçok kişi için kulağa hoş gelmese de önyargıların aksine, balık çorbasının lezzeti damaklarda oldukça güzel bir tat bırakıyor.

Yapılan araştırmalar, düzenli olarak balık yemenin fiziksel ve ruhsal sağlığımıza iyi geldiğini gösteriyor.

Balık, kalp hastalığını ve felci önlüyor.

Balıkların hepsi yararlı olsa da kalbi koruyan omega-3 yağı bakımından somon, ton balığı, sardalya, ringa, alabalık, morina, uskumru, kefal ve barbunya balıkları daha zengindir.

VİTAMİN ZENGİNİ ÇORBA: MANTAR

Sofralarımızın vazgeçilmez çorbalarından biri olan mantar çorbası, protein ve demir açısından çok zengindir.

Ayrıca mantarda A, B, D, P ve K vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor ve bakır mineralleri de bulunur.

Yorgunluğu gideren ve bol miktarda demir minerali içeren mantar, kansızlığa iyi gelir. Kandaki kolesterol oranını düşürerek kalp ve damar hastalıkları ile kalp krizine karşı koruyucu etki gösterir.

BAĞIŞIKLIK İÇİN BROKOLİ ÇORBASI

A, E ve C vitaminlerini içeren brokoli çorbası, içerdiği flavonoidler bakımından bağışıklık sistemimizi güçlendiren bir özelliğe sahiptir.

Meme, prostat, bağırsak ve idrar kesesi kanserlerine karşı güçlü bir koruyucudur. Brokoli, içerdiği bazı indol ve indol türevleri (bitkisel hormonlar) açısından ayrı bir önem taşır. Bu sayede vücudumuzdaki hormon dengesini ayarlayıcı özelliğe sahiptir.

Brokolinin kendine özgü olan selülozik yapısı (lifli yapı) bağırsaklarda oluşan toksinlerin uzaklaştırılmasında (toksin atıcı) ve alınmış olan ağır metallerin emilmesinde büyük rol oynar.

ISPANAK ÇORBASININ FAYDALARI

Bazı yörelerde sofraların vazgeçilmezi olan ıspanak çorbası, A, C, E ve B grubu vitaminleri ile demir, magnezyum, fosfor ve iyot mineralleri ve protein açısından oldukça zengin bir besindir.

Yaşlılığa bağlı öğrenme güçlüklerini giderir.

Ispanak, kansızlığa iyi gelmesinin yanında kanser, kalp ve damar hastalıkları ile soğuk algınlığı, ağız, boğaz ve göğüs hastalıklarına karşı da faydalıdır.

Yüksek tansiyona, felce ve özellikle yaşlanmaya bağlı görme bozukluklarına iyi gelir.

Hamilelere ve doğacak çocuğa güç verir.

SOĞUK ALĞINLIĞI VE GRİP İÇİN SEBZE ÇORBASI

Kış geldiğinde, soğuk algınlığı ve gribe maruz kaldığımızda başvurduğumuz ilk yöntemlerden biri de sebze çorbası tüketmektir.

Mesane kanserinden göğüs kanserine kadar, hiç ayırt edilmeksizin bütün tümörlere karşı önleyici hekimliğin tavsiyesi sebze çorbasında bütünleşiyor.

Öyle ki, sebze çorbasında kansere karşı koruyucu özellikleri olan, yenilmesi için tek tek isimleri sayılan yeşil sebzelerin, sebze köklerinin, bakliyatın kullanılması bu etkiyi daha da artırıyor.

Yeşil sebze diye aklınıza ne geliyorsa, bakliyat ve patates, turp, havuç ve zeytinyağı ile pişireceğiniz bir sebze çorbası, çağımızın en ölümcül illetine karşı sizi dirençli kılacaktır.

KABIZLIĞI ÖNLÜYOR

Lif yönünden zengin bir besin olan mısır çorbası, kan şekerinin dengeli bir şekilde yükselmesini sağlar.

Bol lif, sindirim sisteminin düzenli çalışmasını sağlayarak kabızlığı önler ve ishali keser. Koroner kalp hastalığı riskini azaltır.

İçerdiği yüksek karbonhidrat sayesinde de enerjinize enerji katar.

SİRKE VE LİMON EKLENMİŞ İŞKEMBE ÇORBASI BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ KUVVETLENDİRİYOR

İşkembe çorbası tamamen bizim kültürümüze ait bir çorbadır.

İçeriğinde bulunan çinko, bağışıklık sistemini güçlendirici bir etki yapar ve hastalıkları uzak tutar.

Sirke ve limon eklenmesi lezzet katacağı gibi işkembe çorbasının, bağışıklık sistemini güçlendiren etkisini daha da arttıracaktır.

İYİLEŞME SÜRECİNİ HIZLANDIRIYOR

Kış aylarında meydana gelen grip ve soğuk algınlığı gibi hastalıklara yakalanma riskini düşüren işkembe çorbası, bu hastalıklara yakalananların da iyileşme sürecini hızlandırır.

İçerisinde yüksek miktarda protein bulunduğu için ufak ve gelişmekte olan çocuklar için faydalıdır.

Ayrıca işkembe çorbası içerdiği malzemelerden dolayı bir enerji verici görevi görür.

İşkembe çorbası kolesterolü düzenleyici bir etki yapar. Kanser hücrelerinin bölünmesi ve çoğalmasını engellemek için bol miktarda işkembe çorbası içerek gerekli antioksidanı alabilirsiniz.

Pirinç çorbasının ana maddesi olan pirincin 100 gramı yaklaşık 360 kalori içerir.

Ayrıca, B1, B2, C ve E vitaminleri ile sodyum, magnezyum, potasyum, kalsiyum, demir ve fosfor mineralleri bakımından zengindir.

Yüksek tansiyonu düşüren ve hazmı kolaylaştıran pirinç çorbası, vücuttaki fazla suyu çekerek toksin maddelerin vücuttan atılmasına yardımcı olur..

A, B ve C vitaminleri ile başta fosfor olmak üzere çinko, bakır, mangan ve selenyum minerallerini içeren kereviz çorbası, iştah açıcı bir çorbadır.

Stres etkilerini azaltır, sinir yorgunluğunu giderir.

Öksürüğün kesilmesini sağlar, kanı temizler, sivilceleri azaltır ve böbrek taşlarının dökülmesine yardımcı olur.

Hipertansiyonun ve kolesterolün düşmesini; romatizmal şikâyetlerin azalmasını sağlayan kereviz çorbası, anne sütünü artırır..

ZENCEFİLLİ HAVUÇ ÇORBASI

Zencefili ve havucu cümle içinde kullandığınızda dahi iyileştirici bir özelliği olduğu yönünde bir algımız oluşuyor.

Zencefil, havuç, soğan ve sarımsağın kullanıldığı bu çorba, bağışıklık sistemini güçlendiriyor, cildi sağlığına kavuşturuyor, kanser oluşumunu önlüyor.

Kalp ve damar sağlığını koruyan zencefilli havuç çorbası, diyabeti kontrol ediyor ve sindirim sistemi problemlerini azaltıyor..

Besin değeri ve kalorisi yüksek bir sebze olan nohut, yuvalama çorbasının başlıca unsurudur. Bol miktarda nişasta ve azot içeren yuvalama çorbası, bitkisel protein ve B vitaminleri ile demir, kalsiyum, fosfat ve fosfor gibi mineraller açısından zengindir..

Yuvalama çorbası, bedensel ve zihinsel yorgunluğu giderir, iştah açar, mideyi kuvvetlendirir ve anne sütünü artırır.

Göğüs kanserine karşı koruyucu olan yuvalama çorbası, vücutta fazla su toplanmasını önler. Östrojen hormonunu dengeleyici etkisi ile özellikle menopoz döneminde faydalıdır.

İçinde kuzu gerdan ve yoğurt bulunan düğün çorbası, yüksek kolesterol ve diyabet hastaları için oldukça faydalıdır..

Kötü kolesterolü düşürür, iyi kolesterolü yükseltir ve yağ yakımını kolaylaştırarak kilo almayı önler. Bağışıklığı kuvvetlendirir..

KUŞKONMAZ ÇORBASININ ESKİ MISIR'DA TEDAVİ AMAÇLI KULLANILDIĞINI BİLİYOR MUYDUNUZ?

Genellikle çoğu yemeğin yanında garnitür olarak tercih edilen kuşkonmazın kalorisi son derece düşük.

A ve C vitamini ve B6 vitaminleri ile folik asit, fosfor ve potasyum gibi mineraller bakımından oldukça zengin besin değerine sahip olan kuşkonmaz, kalp damarlarını güçlendiriyor.

Kalp hastalıklarında risk faktörü olan homosisteinin kontrol edilmesini sağlayan ve kalbi kuvvetlendiren kuşkonmaz, hücreleri hasar görmekten koruyan güçlü bir antioksidandır..

İçeriğinde antioksidanlar, C vitamini, E vitamini ve beta karoten içeren balkabağı, göz sağlığını destekler ve gözde oluşabilecek dejeneratif hasarları önlemeye yardımcıdır.

Vücudu mikroplardan korur, iltihapların iyileşmesinde ve bağışıklık sisteminin güçlenmesinde etkilidir. Kalp sağlığını koruyucu özelliğe sahip olan balkabağı, tansiyonun düzenlenmesinde etkilidir.

Kandaki glikoz seviyesini azaltmaya yardımcıdır ve ayrıca kandaki insülin miktarının azalabilmesi için de zemin hazırlayarak diyabet riskini azaltır. ahaberden'aktardığı haberde: Anadolu'nun birçok yöresinde, içine konan malzemelerde ufak tefek değişiklikler olsa da arabaşı çorbası, adeta bir şifa kaynağıdır..

Un ve yağın kavrulması ile oluşturulan hamurun tavuk suyu ile kaynatılmasıyla yapılan arabaşı çorbası, kışın vazgeçilmezlerinden biridir..İçindeki nohut, buğday ve mercimekle oldukça doyurucu bir çorba olan alaca çorba, vücut direncini artırıyor..

Besleyici bir çorba olan alaca çorba, tarhun otu ilavesiyle adeta damakları şenlendiriyor..

KELLE PAÇA ÇOBARSI NASIL YAPILIR?

Küçük ve büyükbaş hayvanların kesilmiş kafa ve ayak bölümlerinden yapılan kelle paça çorbası nasıl yapılır? İşte Gaziantep usulü kelle paça çorbası tarifi...

Birçok hastalığa şifa olan Gaziantep usulü kelle paça tarifi, malzemeleri ve yapım aşamasını şu şekilde:

Gerekli olan malzemeler 1 adet koyun kellesi, 1 adet dana dili, 4-5 baş sarımsak, 3-4 limonunun suyu, Kırmızı pul biber, Tuz

KELLE PAÇA YAPIMI

Kellenin arka tarafındaki kursak bölümünü kesiyoruz. buradan su akıtarak kellenin içini iyice temizlemiş oluyoruz. Dana dilininde arka tarafındaki kemikli kısmı varsa kesip çıkartıyoruz. Bütün malzemeleri geniş bir kaba alıp sürekli suyunu değiştirmek süreti ile 4 saat kadar suda bekletiyoruz. Böylece içindeki bütün kanı çıkmış olur.

Temizlenmiş malzemelerimizi tenceremize alıp ocağa yüksek ateşe koyuyoruz. Kaynadıkça üzerinde biriken kefi (köpük) alıyoruz. Bu işlem biraz uzun sürebilir ama suyun berrak olması için gerekli. İyice kefini aldıktan sonra altını kısıp kapağını kapatıyoruz.

Kelle çabuk piştiği için 3 saat sonra kontrol edip piştiyse alabilirsiniz, fazla pişerse kemikleri ete karışır. Dil biraz daha geç pişer o yüzden 1 saat kadar daha pişirebilirsiniz..

Pişen malzemeyi tepsiye alıp kemiklerinden ayırıyoruz. Dilin üstündeki sert kabuğu da atıyoruz ve dili de didikliyoruz. Bizim bakır kaplarımız olduğu için porsiyonluk olarak hazırlıyoruz ama tencerede de yapılabilir.

Sarımsak dövülecek, tuz, kırmızı biber ve limon suyu konulur. Damak zevkinize göre hazırlayabilirsiniz.

Afiyet olsun.

Geleneksel Çorba Tarifleri | Yemek Tarifleri

Erişteli Domates Çorbası

Yeşil Mercimekli Mantı Çorbası

Lebeniye Çorbası

Para Para Çorbası

Misket Köfteli Yoğurt Çorbası

Karnabahar Çorbası

Terbiyeli Şehriye Çorbası

Zerdeçallı Tavuk Çorbası