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Yerel Kekik toplamak için dağa çıktı, cansız bedeni buldu
Yerel

Kekik toplamak için dağa çıktı, cansız bedeni buldu

Yeniakit Publisher
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Kekik toplamak için dağa çıktı, cansız bedeni buldu

Konya’nın Selçuklu ilçesinde kekik toplamak için dağlık alana giden 68 yaşındaki Ali Osman Erben’in cansız bedeni bulundu.

Konya’da kekik toplamak için dağlık alana çıkan Ali Osman Erben’den acı haber geldi.

 

Selçuklu ilçesi Sızma Mahallesi'nde oturan Ali Osman Erben, salı günü sabah saatlerinde dağlık alana kekik toplamaya gitti. Erben'in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sevk edilen AFAD ve jandarma ekipleri, arama- kurtarma çalışması başlattı. Ekipler, bugün sabah saatlerinde Erben'in cansız bedenine ulaştı. Kayalıklardan düşmesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Ali Osman Erben'in cesedi otopsi için Konya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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