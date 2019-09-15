Kekik suyunun faydaları nelerdir? Kekik suyu neye iyi gelir? Kekik suyu ile zayıflamak mümkün müdür?
Dört yüzden fazla çeşidi olan kekik oldukça geniş ve yaygın bir kullanım alanına sahip. Mutfağımızdan eksik etmediğimiz, yemeklerimizin vazgeçilmezi kekiğin bakın ne tür faydaları varmış.15 Eylül 2019 Pazar 13:35
Kekik genellikle antibakteriyel özelliğiyle bilinir ve sivilcelerle karşı oldukça etkili bir bitkidir.
Öksürüğü keser
Bağışıklığı güçlendirir. Kekik C vitamini deposudur ve ayrıca A vitamininin de çok iyi bir kaynağıdır. Soğuk algınlığı başlangıcı olduğunuzu hissederseniz, kekik ve kekik suyu, içerdiği vitaminlerle toparlanmanıza yardımcı olabilir.
Sakinleştirir.Kekik yağındaki etken madde olan karvakrol, kişilerin refah duygularını arttıran bir şekilde nöron aktivitesini etkilediği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle, kekik veya kekik suyunu düzenli olarak kullanırsanız, duygularınızı ve ruh halinizi olumlu yönde etkileyeceğini göreceksiniz.
Antioksidan kapasitesi yüksektir.
Dolaşımı destekler.
Kekikteki demir ve diğer önemli minerallerin yüksek konsantrasyonu, vücudun dolaşım sistemini ve vücuttaki temel organ sistemlerinin çalışmasını arttırarak, alyuvar hücrelerinin üretimini uyarması için ideal bir destektir.
KEKİK SUYU ZAYIFLATIR MI?
İdrar söktürücü etkisi ile kekik suyu vücuttaki fazla suyun atılmasına katkıda bulunarak zayıflamaya yardımcı olabilir fakat tek başına kilo verdirmez. Özellikle diyet beslenme zamanında sıkça karşılaşılan kabızlık sorunu için çok faydalıdır. Ancak idrar yolu ile vücuttan yağların atılmasını sağlamaz. Destek besin olarak düşünülmelidir.
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