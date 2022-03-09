Kekik çayı: Aç karna içmenin bağışıklık sistemine ve böbrek sağlığına faydaları

Solunum yolu hastalıkları başta olmak üzere bağışıklık sistemi üzerinde ciddi faydaları olan kekik çayı, öksürük, iltihap sorunları, cilt problemleri sağlığı gibi konularda da harika etkiler yaratıyor.

Kekik nedir, ne işe yarar?

Kekik, antiseptik ve antibiyotik özelliklere sahip olup, soğuk algınlığı ve öksürük için mükemmel bir ilaçtır. Kekik ayrıca bronşit tedavisinde de kullanılır. Kekik yağı en güçlü doğal antimikrobiyallerden biridir, bu nedenle boğaz ağrısının tedavisinde yaygın olarak kullanılır.

Et yemeklerinin baş tacı, enfes tadı ve kokusuyla damakları şenlendiren, severek tüketilen bir baharat olan kekik otunun faydaları saymakla bitmiyor... Arıların da bal üretiminde en çok kullandıkları çiçeklerden olan kekik otunun bağışıklık sistemini güçlendirmeden böbrek sağlığına kadar bir çok faydası var. Kilo verme ve ağız sağlığı için de tercih edilen kekik, kaynatılarak tüketildiğinde şifasını artırıyor diyebiliriz.

Kekik suyu veya çayı tüketmek ve faydalarını merak edenler için detaylar haberimizde…

Kekik çayı nasıl yapılır?

Özellikle sabah ve yemeklerden önce içilmesi, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı olur.

Kekik suyu, kuru ya da taze kekikten yapılabilir?

Suyu kaynatıp ateşten alın. İçine kekiği ekleyip 10-15 dakika kadar demlendirin. Ardından süzüp içebilirsiniz.

*Kekik suyu, günde 2 fincandan fazla tüketilmemelidir. (Gebelik varsa veya kronik hastalıklar söz konusu ise doktorunuza danışınız.)

Kekik çayının faydaları

-Kekik suyu kalsiyum açısından zengin değerlere sahip olduğundan, kemik ağrısı yaşayanlara tavsiye edilir.

-Romantizma ağrılarını hafifletmek için kekik çayı tüketmek faydalı bir yöntem olacaktır.

-Kekik çayı krampları azaltıyor ve kadınların özel dönemini daha rahat ve kolay geçirmenizi sağlıyor.

-Kekik çayı tüketmek, hazımsızlık ve bağırsak krampları yaşayanları rahatlatacaktır. Kolon kanserine de faydalı olduğu bilinmektedir.

-Zayıflamak isteyenler tarafından araştırılan kekik çayı, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekleyecektir.

-Kekik çayını içmek yerine gargara olarak kullanarak diş ve diş eti hastalıklarına karşı önlem alabilirsiniz.

-Böbrek sağlığına olumlu etkileri varıdır. Kronik böbrek rahatsızlıklarına iyi gelmektedir.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.