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Kefirli sütlaç nasıl yapılır?

İnsan sağlığına pek çok faydası olan kefirle lezzetli bir sütlaç yapmak isterseniz siz de bu tarifi evinizde deneyebilirsiniz.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:46
Kefirli sütlaç nasıl yapılır?

MALZEMELER:

-750 ml süt

-2 su bardağı kefir

-1 su bardağı şeker

-Küçük bir limonun kabuğu

-1/2 su bardağı pirinç

-1/2 paket vanilya

-2 çorba kaşığı pirinç unu

YAPILIŞI:

Pirinçler yıkanır, suyunu süzdükten sonra kısık ateşte 1 su bardağı su ile haşlanır. Süt, şeker ve vanilya ekleyip kaynatılır.

Pirinç ununu 2 çorba kaşığı soğuk su ile karıştırıp, tencereye akıtarak ekleyin. Süt miktarı azaltıldığı için daha koyu bir kıvamda olabilir.

Ocağın altı kapatılarak, soğumaya bırakılır, oda sıcaklığına geldiğinde kefir eklenip iyice karıştırılır. Kaselere boşaltıp soğuduktan sonra afiyetle yedirilir.

 

 

 

 

 

 

 

 

Yasemin.com'dan alınmıştır.

 

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 21:46
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