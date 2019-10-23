Kefil ölürse borç mirasçılarına geçer mi? Kefil vefat ederse borç ne olur diyanet

Kefillik vefat ile beraber düşer mi yoksa devam eder mi? Mirası reddetmiş mirasçılar kefillik borcundan da kurtulmuş olur mu? Borcu olan kişinin ölmesi durumunda borçlarına ne olacak, borcu olan kişi ya da kefil vefat ederse çocuklarına borç kalır mı? Varisleri kişinin mirasına nasıl sahip olabiliyorsa kişinin borçlarına da sahip olunuyor. Kısacası kefil ölürse borç mirasçılarına geçer. Ancak bir şartla borç mirasçılarına geçmez. İşte detaylar.

Kişilerin ölümü sonrası borçları ve alacakları ile kaldığı mallarına mirasçıları olumlu bakarlarken, borçların çok olmasından dolayı reddetme hakkına da sahiptirler. Ancak ölüm sonrası mirası kabul eden mirasçılar, kişinin sonradan ortaya çıkan kefilliğinden dolayı oluşan borçları da kabul etmekle yükümlüdürler. Bu noktadan sonra reddetme gibi bir hak tanınmazken Sulh hakimliğine başvuru ile reddetme süresi uzatılabilmektedir. Özetle asıl borçlu kredi borcunu ödemez ise ve ödememe durumu kefilin ölümünden sonra oluşmuşsa kalan borçlar kefilin çocukları ve mirasçılarını aksi bir adli karar olmadığı sürece sorumlu tutmaktadır.

Peki dinen kefil ölünce kefalet borcu mirasçılara geçer mi? sorusunun cevabı nedir?

Bir Müslüman bir borca kefil olmuş ancak kefil olan kişi vadesi gelmiş ve ölmüş bu durumda kefil ölürse borcu ne olur, kefil borcu düşer mi? Ölüm kefaleti kaldırmaz. Aynın ölen kişinin bir başkasına borcu vardı. Sonuçta ne oluyor varislerine miras kalan maldan o borç tahsil edilmekte. Kefarette bir borçtur. Ölümle iptal olmaz.