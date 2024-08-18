Kefil olmuştunuz Saadetliler utanın! CHP’li belediyeden İlim Yayma Cemiyeti kararı

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Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, altılı masaya oturduktan sonra gelen tepkilere, CHP’ye kefil olduğunu söyleyerek cevap vermişti. Karamollaoğlu’nun sözlerinden sonra Saadet Partililer, CHP’nin değiştiğini, helalleşme siyasetinin meyve verdiğini ve mütedeyyin kesime eskisi gibi muhalif davranmayacaklarını savunmuştu.

Hem CHP’nin hem de kuyruğuna takılan Saadet Partisi’nin yalanlarla bezenmiş bir siyaset izledikleri bir kez daha gözler önüne serildi. Aynı zamanda CHP’nin peşine takılan Müslümanların kendi topuklarına sıkmış olacakları da bir kez daha tescillenmiş oldu.

İlim Yayma Cemiyeti’nin şubesi kapatıldı

Yasakçı zihniyetin bu topraklardaki sembolü olan CHP, tek parti döneminde Müslümanlara uyguladığı zulmü devam ettiriyor. Elindeki güç kadar zulmeden CHP’liler, buldukları ilk fırsatta mütedeyyin insanların tüm haklarına çöküyor.

Son olarak İlim Yayma Cemiyeti’nin Bayrampaşa şubesi, CHP’nin ele geçirdiği belediye tarafından kimseye haber verilmeden apar topar kapatıldı.

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Cemiyetin Bayrampaşa Şube Başkanı olan Mustafa Hoşoğlu, “Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Mutlu, Bayrampaşa Belediyesi ile İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şubesi arasında 15 Mart 2031'e kadar devam edecek işbirliği protokolünü iptal etmiştir.” dedi.

Müslüman kimliğini temsil ediyoruz

Konuyla ilgili Yeni Şafak'a açıklama yapan İlim Yayma Cemiyeti Bayrampaşa Şube Başkanı Mustafa Hoşoğlu, 1 Nisan 2024 tarihi itibarıyla hayırlı olsun dileklerini sunmak ve belediyeyle yürüttükleri projeler hakkında detaylı bilgi vermek amacıyla randevu talebinde bulunduklarını ancak bu talebin reddedildiğini anlattı. Hoşoğlu, binlerce öğrenciye hizmet veren kurumlarına Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu tarafından 'öteki' muamelesi yapıldığını belirtti.

Kamu hizmetlerinde devamlılığın esasına vurgu yapan Hoşoğlu, 1951 yılında bakanlar kurulu kararıyla kurulan İlim Yayma Cemiyeti'nin kamu yararına hizmet statüsünün bulunduğunu söyleyerek, “Ama maalesef gelen yönetim bunu es geçerek, sorgusuz sualsiz, hiçbir şey söylemeden 15 Ağustos'ta tahliye etti bizi. En yakın zamanda yerimizi bulup, faaliyetlerimizi orada başlayacağız. Yaşananların tamamen ideolojik saiklerle olduğunun farkındayız. Biz Müslüman bir kesimi temsil ediyoruz. Tahliye kararının da bu nedenle alındığını düşünüyoruz” dedi.