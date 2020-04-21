Kefen parasını Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı

Mersin’in Bozyazı ilçesinde 80 yaşındaki Ali Aslan, kefen parası olarak biriktirdiği 5 bin lirayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ’Biz Bize Yeteriz Türkiyem’ sloganıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası’na bağışladı.

Lenger Mahallesi’nde yaşayan ve korona virüs tedbirleri kapsamında ’65 yaş’ kısıtlaması nedeniyle dışarı çıkamayan Ali Aslan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ‘Biz Bize Yeteriz Türkiye’m’ sloganıyla duyurulan Milli Dayanışma Kampanyası’na destek olmak için kaymakamlıkla iletişime geçti. Aslan’ın talebi, mahalle muhtarı olan yeğeni Bekir Aslan’a iletildi. Amcası Ali Aslan’ın evine giden muhtar, kendisine verilen 5 bin lirayı alıp, ilçe merkezine giderek banka hesabına yatırdı. Aldığı dekontu ise amcasına teslim etti.

Ali Aslan, kampanyaya destek verdiği için mutlu olduğunu söyledi. Devletin yakacak ve gıda ihtiyacını karşıladığını, ayrıca sağlık hizmetinden ücretsiz yararlandığını ve 65 yaşından itibaren de maaş bağladığını ifade eden Aslan, “Allah devletimizi daim etsin, güçlü kılsın. Cumhurbaşkanımızı Allah başımızdan eksik etmesin. Allah güç kuvvet versin, yardımcısı olsun. Her ihtiyacım şimdiye kadar devletim tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanımızın yardım için bir çağrı yaptığını duydum. Ne olur olmaz diye biriktirdiğim kefen parasını bağışlamaya karar verdim. Yeter ki devletimiz var olsun. Paranın bir ehemmiyeti yok. Ben 80 yaşındayım. Zamanında hac ibadetimi de yaptım. Bu saatten sonra ne yapacağım parayı? Bugün devletimize, milletimize lazım diye kefen paramı bağışladım. Yine olsun yine bağışlarım" dedi.

Maddi durumu yerinde olan tüm vatandaşları bağışa davet eden Aslan, Türk halkının devlete gerekli maddi ve manevi desteği vermesi gerektiğini ve bu kampanyada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakmayacağına inandığını sözlerine ekledi.