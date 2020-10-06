  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel KEFEK Başkanı Aksal, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown ile görüştü
Aktüel

KEFEK Başkanı Aksal, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown ile görüştü

Yeniakit Publisher
2020-10-06 14:50:44 -
KEFEK Başkanı Aksal, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Brown ile görüştü

TBMM (AA) - TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı Fatma Aksal, Avustralya'nın Ankara Büyükelçisi Marc Innes-Brown'ı kabul etti.

Aksal, Meclis'teki makamında gerçekleşen kabulde, KEFEK Başkanı olarak güzel çalışmalar yapmayı umduklarını söyledi.

Büyükelçi Brown da kadın ve erkek eşitliğinin önemine işaret ederek, bu konuda büyük işler başarılabileceğini ifade etti.

Avustralya'da karar alma mekanizmalarında kadın sayısının artırılmasına yönelik proje yürütüldüğünden bahseden Brown, bu kapsamda görevli bir grubun Türkiye'ye geleceğini belirterek, KEFEK'in çalışmalarını sordu.

KEFEK Başkanı Aksal da kız ve erkek çocukların matematik ve mühendislik gibi alanlara yönlendirilmesine yönelik bir raporun henüz hazırlandığını, kadına yönelik şiddetin önlenmesine dair alt komisyon çalışmalarının da sürdüğünü aktardı.

Komisyon çalışmaları hakkında bilgi veren Aksal, ayrıca 15 yılda kadınların ekonomik hayatta yer almaları için yapılan yasal düzenlemelerle ilgili bilgi paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı
Dünya

Sırbistan'dan Türkiye İHA'sı kararı

Türkiye'den insansız hava araçları (İHA) satın alma konusu ile çok yakından ilgilendiklerini belirten Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vuc..
Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!
Teknoloji

Apple iOS 14'te şarj sorununu kabul etti!

Apple, yeni iOS güncellemesi ile birlikte İphone'larda şarj sorunu yaşandığını kabul etti.
Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı
Gündem

Konuşmaları deşifre oldu! Abdullah Ağar’ın Ermenistan paylaşımı yankı uyandırdı

Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, Ermenistan ordusunun Ortadoğu'dan getirilen savaşçılarla desteklendiğini söyledi.
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch
Satılık 2014 model Renault Fluence Touch

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay