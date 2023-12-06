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Aktüel Kediye çarpmamak için manevra yaptı, canını zor kurtardı
Aktüel

Kediye çarpmamak için manevra yaptı, canını zor kurtardı

Yeniakit Publisher
2023-12-06 22:34:00 -
Kediye çarpmamak için manevra yaptı, canını zor kurtardı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı.

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, sürücüsünün kediye çarpmamak için manevra yaptığı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp, takla attı. Kazada, ters dönen otomobilin sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Hacıfeyzullah Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sabri Mumcu Caddesi üzerinde 35 PE 508 plakalı otomobiliyle seyir halinde olan R.C (Ramazan Ceylan) yola fırlayan kediye çarpmamak için manevra yaptı. Yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, takla atarak karşı şeride geçti. İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ters dönen otomobildeki kazayı hafif sıyrıklarla atlatan sürücü R.C ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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