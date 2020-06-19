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Yerel

Kedilerin saldırdığı baykuş kurtarıldı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi’nde kedilerin saldırısına uğrayan yavru baykuş duyarlı bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-19 13:15:16 -
Kedilerin saldırdığı baykuş kurtarıldı

Manisa’nın Salihli ilçesine bağlı Yılmaz Mahallesi’nde kedilerin saldırısına uğrayan yavru baykuş duyarlı bir vatandaş tarafından son anda kurtarıldı.


Salihli’ye bağlı Yılmaz Mahallesi’nde yaşayan Mustafa Yüksel, evinin bahçesinde etrafı kediler tarafından sarılı halde bir yavru baykuş gördü. Yavru baykuşu kedilerin elinden alan Yüksel, baykuşu bir kafese koyup durumu yetkililere bildirdi. Doğa Koruma Milli Parklar Salihli Şefliği ekipleri Yüksel’in evine gelerek yavru baykuşu teslim aldı.


Kedilerin elinden yavru baykuşu kurtaran Yüksel, “Evimin bahçesinde çok sayıda kedinin bir baykuşun etrafını sardığını gördüm. Hemen kedileri uzaklaştırıp bir çarşaf vasıtasıyla yavru baykuşu alıp bir kafesin içine koydum. Yetkililer gelene kadar da oldukça bitkin bir halde olan baykuşu besledim" dedi.


Yavru baykuşun rehabilitasyon sürecinin tamamlanmasının ardından doğal yaşama bırakılacağı öğrenildi.

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