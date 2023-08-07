Kedilere kezzap ve asit döken şüpheli para cezasıyla yırttı!
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası uygulandı.
İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde 20 kediye kezzap ve asit döktüğü belirlenen şüpheliye 91 bin 80 lira para cezası uygulandı.
Edinilen bilgilere göre, Eyüp Sultan Camii çevresinde bir kişiyi sokak hayvanlarının üzerine asit döktüğü belirtildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park ekipleri sevk edildi.
Şüpheli M.Ö. kedilerin üzerine döktüğü asitlerle birlikte yakalanarak Polis Merkezi Amirliğine götürdü.
Şüpheliye kedilere zarar verdiği gerekçesiyle toplam 91 bin 80 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca şüphelinin 6 suç kaydının bulunduğu öğrenildi. (İLKHA)
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