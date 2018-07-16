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Kedicikler polisten bakın ne istedi

Adnan Oktar ve beraberinde gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmasına başlandı. Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatmak istedikleri öğrenildi.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:30
Kedicikler polisten bakın ne istedi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin 11 Temmuz'da Adnan Oktar ve grubuna yönelik 4 ilde yaptığı operasyon kapsamında 187 kişi gözaltına alındı.

MEHMET ALP ÜNLÜ DE YAKALANDI

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bu sabah saatlerinde soruşturma kapsamında aranması bulunan Mehmet Alp Ünlü'yü de yakaladı. Polis ekipleri gözaltına aldığı şüphelilerin ifadelerini almaya başladı.

HASTANEYE YATMAYI TALEP ETTİLER

Gözaltına alınan kadınların çoğunun doktor kontrolü sırasında çeşitli hastalıkları olduğunu belirterek hastaneye yatma veya düzenli kullandıkları ilaçların verilmesi için adli talepleri olduğu belirtildi.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 19:30
  1. İstanbul
  2. Adnan Oktar

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