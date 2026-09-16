Keçisinden çobana canlı yayın sabotajı: Önce yere serdi, sonra takkesini çarptı!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Elazığ’ın Arıcak ilçesinde çoban Yılmaz Uygur’un kırık televizyon kasasını kullanarak hazırladığı eğlenceli hava durumu sunumu, keçisinin kadraja müdahale etmesiyle renkli anlara dönüştü.
Kambertepe köyünde çobanlık yapan Uygur, kırık bir televizyon kasasının arkasında hava durumu sunmaya hazırlanırken bir yandan da bu anları cep telefonuyla kaydetmek istedi.
Ancak Uygur'un sunuculuk denemesi, keçisinin müdahalesiyle beklenmedik bir hal aldı.
Hava durumunu sunmaya hazırlanan Uygur'u keçi önce itti, ardından yere düşürdü.
Bununla da yetinmeyen keçi, Uygur'un başındaki takkesiyle ilgilenmeye başladı.
Keçisinin peş peşe müdahaleleri karşısında zor anlar yaşayan Uygur'un yaşadığı mücadele, cep telefonu kamerasına yansıdı.
Görüntülerde, Uygur'un keçisinin müdahalelerine rağmen "yayın" yapmaya çalışması renkli görüntüler oluşturdu.