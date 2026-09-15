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Dünya İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi!
Dünya

İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi!

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İran’dan son dakika açıklaması: Yüzlerce ABD üssü, onlarca ABD uçağı yok edildi!

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin açıklama yaptı. Arakçi "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, X sosyal medya platformundaki hesabından Pentagon denetçisi tarafından hazırlanan raporun, ABD’nin askeri kayıplarına ilişkin kısmını alıntılayarak bir mesaj paylaştı.

Mesajında Erakçi, "İddia: İran savunmasızdır. Gerçek: Yüzlerce ABD askeri üssü yok edilmiş, onlarca uçak yakılmıştır. Bu yalnızca buzdağının görünen kısmıdır. Vakti geldiğinde her şeyi ortaya dökeceğiz." ifadelerini kullandı.

PENTAGON DENETÇİSİ KAYIPLARI RAPOR ETMİŞTİ

NBC News'in haberine göre Pentagon denetçisi tarafından "Destansı Öfke Operasyonu" adıyla anılan İran savaşına ilişkin rapor yayımlanmıştı.

Rapordaki bulgular arasında, İran'ın Bahreyn'de bulunan ABD Donanmasına ait ana lojistik üssünü İHA ve balistik füzelerle hedef aldığına dair ilk resmi teyitlerden biri de yer almıştı.

30'dan fazla büyük insansız hava aracının (İHA) imha edildiği aktarılan raporda, 4 F-15E, 1 F-35A, 1 A-10 Warthog savaş uçağının "büyük hasar aldığı" ya da imhaya uğradığı belirtilmişti.

Raporda ayrıca, 12 KC-135 tipi yakıt ikmal uçağı ile 9 hava aracının imha edildiği​​​​​​​ bilgisi de paylaşılmıştı.

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