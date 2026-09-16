Urartulardan kalan 2800 yıllık miras: Erciş üzümünde hasat zamanı!

ÜZÜMÜMÜZ HAK ETTİĞİ DEĞERİ GÖREMİYOR: Yaz tatilinde ailesine destek olan Murat Arı ise üreticilerin kooperatifleşme ve depolama taleplerini vurgulayarak şunları söyledi: "Ben de yaz tatilinde aileme yardım ediyorum; onlara az da olsa bir desteğim olsun istiyorum. Annemle babam yaşlı olduğu için üzüm toplayıp götürüp satamıyorlar, ben de yaz tatilinde onlara yardımcı oluyorum. Aslında üzümümüz çok güzel bir üzüm. Urartulardan bize kalan bu mirasın tarihi bundan 2 bin 500 ila 3 bin yıl öncesine dayanıyor. 2020 yılında tescil almış bir ürün ve bu tescil aslında Erciş üzümünü garanti altına alıyor. Ama ne yazık ki üzümümüz hak ettiği değeri göremiyor. Hem sağlığa şifalı bir ürün olduğu için hem de şırası çok kaliteli bir şıra olmasına rağmen hak ettiği değeri bulamıyor. Bizler devlet büyüklerimizden kooperatif tarzı yapı veya soğuk hava deposu gibi imkânlar istiyoruz."