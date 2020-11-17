Keçiören'de "Çocuk Eğitim Merkezi" hizmete başladı

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "İlçemizde ikamet eden 4-13 yaş grubundan çocuklarımızı bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını kuvvetlendirmek için Çocuk Eğitim Merkezimizde (ÇEM) 5 farklı branşta eğitim vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesinde hizmet veren Çocuk Eğitim Merkezi temizlik, maske ve mesafe kuralları uygulanarak eğitime başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, ÇEM'de eğitim alan çocukların ilgi duydukları branş atölyelerine yönlendirildiğini aktardı.

Öğrencilere kolaylık sağlamak için okul saatleri dikkate alınarak gün içindeki eğitim seanslarının oluşturulduğunu belirten Altınok, şunları kaydetti:

"Tüm yaş gruplarına yönelik eğitim faaliyetini aralıksız sürdürüyoruz. İlk göreve başladığımız 1994 yılı Keçiören'de eğitime destek konusunda bir milattır. Devletimizin ve milletimizin geleceği olan çocuklarımıza verdiğimiz hizmetin en değerli yatırım olduğu inancını taşıyoruz. ÇEM'de çiçeklerimiz ve meleklerimiz olan çocuklarımızın beceri ve yetenek odaklı çalışmalar yapabilmeleri için farklı alanlarda atölye çalışmaları yürütüyoruz.

Ailelerimizin ve bizim göz bebeğimiz olan yavrularımıza parlak bir gelecek sunmak için geleceğimizin temellerini sağlam atmak zorundayız. Aynı zamanda şehrimizde yaygınlaştırdığımız eğitim kurumlarımızla yavrularımızı tüm kötülüklerden, tuzaklardan koruyor ve onları bilime sevk ediyoruz."

Altınok bu çerçevede Keçiören'de ikamet eden 4-13 yaş grubundan çocukların bilim, sanat, spor ve kültürel faaliyetlere teşvik etmek ve sosyal hayata katılımlarını kuvvetlendirmek için ÇEM'de 5 farklı branşta eğitim vermeye başladıklarını aktardı.



