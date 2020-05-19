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Keçiören Belediyesi'nden vergi mükelleflerine kapıda ödeme hizmeti

Yeniakit Publisher
2020-05-19 12:02:37 -
Keçiören Belediyesi'nden vergi mükelleflerine kapıda ödeme hizmeti

İSTANBUL (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde, ilçede ikamet eden vergi mükelleflerinin emlak vergilerini evlerinde tahsil etmeye başladıklarını duyurdu.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 döneminde vatandaşın yaşamını kolaylaştırmak için hayata geçirilen hizmetler kapsamında, Keçiören'de yaşayan vatandaşların mali ödemelerini kapılarında yapabilmeleri için Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından özel ekip görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Altınok, normalleşme sürecini hızlandırmak için her gün yeni bir hizmeti vatandaşa sunduklarını kaydederek, "İnsanı yaşat ki devlet yaşasın" düsturundan vazgeçmeyeceklerini kaydetti.

Altınok, mali ödemelerin evlerde yapılmaya başlanması hizmetiyle ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Genel sokağa çıkma kısıtlamasının bulunduğu günlerde tüm vergi mükellefi vatandaşlarımızın, normal günlerde de sokağa çıkma kısıtlaması devam eden 65 yaş üzeri vergi mükellefi vatandaşımızın ödemelerini evlerinde tahsil etme hizmetini başlattık. Vergisini ödemek isteyen vatandaşımız, 9.00-17.00 saatleri arasında hizmet veren ekiplerimize '0312 361 10 65' nolu telefondan '1344-1368-1348-1369' dahili numaraları tuşlayarak ulaşabilirler."

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