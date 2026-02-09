Keçiören Belediyesi'nde istifa zinciri! Üst düzey 2 isim istifa etti

Keçiören Belediyesi’nde siyasi dengeleri sarsan gelişmeler peş peşe geldi. Belediye Başkanı Mesut Özarslan’ın Cumhuriyet Halk Partisi’nden istifa etmesinin ardından, Keçiören Belediyesi Başkan Vekili Tolga Turgut ve Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç da görevlerinden ayrıldıklarını açıkladı.

TOLGA TURGUT: “ASIL OLAN MAKAMLAR DEĞİL, CHP’DİR”

Tolga Turgut, sosyal medya hesabından yaptığı uzun açıklamada, Cumhuriyet Halk Partisi ile bağını “bir inanç ve hayat yolculuğu” olarak tanımladı. Çocukluk yıllarından bu yana partinin farklı kademelerinde görev aldığını vurgulayan Turgut, gelinen noktada kişisel makamları değil, örgütün ve halkın vicdanını esas aldığını ifade etti.

Turgut açıklamasında, Keçiören Belediyesi Başkan Yardımcılığı ve Başkan Vekilliği görevlerinden istifa ettiğini duyurarak, “Bizler için asıl olan makamlar değil; Cumhuriyet Halk Partisi’dir” sözleriyle kararının gerekçesini ortaya koydu.

EMİR CAN TUNÇ: “SİYASET KOLTUK DEĞİL, DEĞERLER MESELESİDİR”

Keçiören Belediye Başkan Yardımcılığı görevinden ayrılan Emir Can Tunç da istifasını sosyal medya üzerinden kamuoyuna açıkladı. Tunç, görev süresi boyunca Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ilke ve inkılaplarını rehber edindiğini belirterek, yaşanan siyasi değişimlerin ardından bu görevi sürdürmesinin mümkün olmadığını dile getirdi.

Tunç, “Keçiören’de Cumhuriyet Halk Partisi’ne gönül veren vatandaşlarımıza sırt çevirmem mümkün değildir. Görevde kalmam vefasızlık olurdu” ifadeleriyle istifasının arkasındaki vicdani gerekçeyi vurguladı.

KEÇİÖREN’DE SİYASİ TABLO DEĞİŞİYOR

Arka arkaya gelen bu istifalar, Keçiören Belediyesi’nde yönetim ve siyasi dengelerin yeniden şekillenebileceğine işaret ediyor. Gözler, belediyede bundan sonraki süreçte atılacak adımlara ve CHP örgütünün Keçiören’de nasıl bir yol haritası izleyeceğine çevrildi.