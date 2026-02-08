Bu lezzeti ihmal etmeyin sofranızdan 4 kişilik mıhlama tarifi! Uzadıkça uzayan lezzet, en sıcak kahvaltılık tarif

MIHLAMA TARİFİ Tereyağını Eritin: Tavaya tereyağını alıp eritin. Yağ hafifçe köpürüp "cızırdayana" kadar bekleyin ama yakmamaya dikkat edin. Unu Kavurun: Mısır ununu ekleyin. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak unun rengi hafif koyulaşana (altın sarısı/karamel arası) ve o mis gibi kavrulmuş koku çıkana kadar kavurun. (Yaklaşık 3-5 dakika). Suyu Ekleyin: Ocağın altını biraz kısın. Soğuk suyu (topaklanmaması için soğuk olması daha iyi) yavaş yavaş tavaya dökerken bir yandan da hızlıca karıştırın. Kıvam Aldırın: Karışım kaynayıp göz göz olana ve hafifçe koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. (Boza kıvamına gelmeli) Peyniri Ekleyin: Kıvam alan karışımın altını iyice kısın. Peynirleri elinizle didiklemeden veya dilimleyerek (telli ise bütün halde) karışımın üzerine serpiştirin. Peynirleri koyduktan sonra çok fazla karıştırmayın. Sadece peynirlerin gömülmesi için hafifçe kaşıkla dürtün. Peynir eriyip, tereyağı tekrar yüzeye çıkıp (buna "kusma" denir) kenarlarda birikene kadar bekleyin. Servis: Tereyağı üste çıkıp peynir tamamen eridiğinde mıhlamanız hazırdır. Bekletmeden sıcak sıcak servis yapın.