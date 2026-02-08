Bu lezzeti ihmal etmeyin sofranızdan 4 kişilik mıhlama tarifi! Uzadıkça uzayan lezzet, en sıcak kahvaltılık tarif
Karadeniz'in o meşhur lezzetini her sabah yeseniz bıkmayacağınız bir damak şölenine dönüştürebilirsiniz.
Karadeniz'in o meşhur lezzetini her sabah yeseniz bıkmayacağınız bir damak şölenine dönüştürebilirsiniz.
Karadeniz'in o meşhur, uzadıkça uzayan mıhlama lezzeti kahvaltılık tariflerin başında geliyor. Tüm püf noktalarıyla nefis 4 kişilik mıhlama tarifi hazırladık. Bu tarifin sırrı; malzemelerin kalitesi ve sabırdır. Özellikle bakır tavanız varsa lezzeti ikiye katlanır. İşte mıhlamanın yapılışı…
Gün boyu tok tutan mıhlama tarifine ne dersiniz. Ekmek bandıra bandıra yiyebileceğiniz sıcak bir kahvaltılık tarif arıyorsanız doğru seçenek mıhlama olabilir. İşte adım adım mıhlamanın yapılışı...
Mıhlama tarifinde en önemli püf noktası, o meşhur, uzayan kıvamını tutturmanın en büyük püf noktası şudur: "Peyniri ekledikten sonra çok karıştırmamak."
Tereyağının Üste Çıkması (Kusması): Peyniri ekledikten sonra ocağın altını kısın ve karıştırmayı bırakın. Sadece peynirler erisin diye kaşıkla hafifçe dürtün. Mıhlamanın olduğunu, tereyağının tekrar yüzeye çıkıp (buna "yağını kusması" denir) kenarlarda kehribar gibi birikmesinden anlarsınız. Eğer sürekli karıştırırsanız, yağ unla bütünleşir ve o güzel görüntü oluşmaz.
Unun Kokusu: Mısır ununu tereyağında kavururken acele etmeyin. Unun rengi hafifçe dönmeli ve o kavrulmuş mısır kokusu mutlaka burnunuza gelmeli. Çiğ kalırsa lapa gibi olur, çok kavrulursa yanık tadı gelir. Su Sıcaklığı (Topaklanma Riski): Kavrulmuş una suyu eklerken soğuk veya ılık su kullanın. Kaynar su dökerseniz un aniden pişip topaklanabilir (hamurlaşır). Suyu yavaş yavaş dökerken bir yandan hızlıca karıştırın ki pürüzsüz olsun.
Doğru Peynir: İdeal: Trabzon Kolot peyniri veya Telli peynir (Çeçil). Bunlar eridikçe uzar ve donmaz. Hata: Taze kaşar peyniri kullanırsanız sıcakken güzel görünür ama 5 dakika sonra donup sertleşir, o akışkanlığı kaybedersiniz.
MIHLAMA TARİFİ Tereyağını Eritin: Tavaya tereyağını alıp eritin. Yağ hafifçe köpürüp "cızırdayana" kadar bekleyin ama yakmamaya dikkat edin. Unu Kavurun: Mısır ununu ekleyin. Tahta kaşıkla sürekli karıştırarak unun rengi hafif koyulaşana (altın sarısı/karamel arası) ve o mis gibi kavrulmuş koku çıkana kadar kavurun. (Yaklaşık 3-5 dakika). Suyu Ekleyin: Ocağın altını biraz kısın. Soğuk suyu (topaklanmaması için soğuk olması daha iyi) yavaş yavaş tavaya dökerken bir yandan da hızlıca karıştırın. Kıvam Aldırın: Karışım kaynayıp göz göz olana ve hafifçe koyulaşana kadar karıştırmaya devam edin. (Boza kıvamına gelmeli) Peyniri Ekleyin: Kıvam alan karışımın altını iyice kısın. Peynirleri elinizle didiklemeden veya dilimleyerek (telli ise bütün halde) karışımın üzerine serpiştirin. Peynirleri koyduktan sonra çok fazla karıştırmayın. Sadece peynirlerin gömülmesi için hafifçe kaşıkla dürtün. Peynir eriyip, tereyağı tekrar yüzeye çıkıp (buna "kusma" denir) kenarlarda birikene kadar bekleyin. Servis: Tereyağı üste çıkıp peynir tamamen eridiğinde mıhlamanız hazırdır. Bekletmeden sıcak sıcak servis yapın.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23