‘Özledim sizi tekrarını istiyorum’! CHP’li Tarkan’dan bir çırpıda 500 milyon TL kâr

Son yıllarda muhaliflerin adeta gözbebeği haline gelen Tarkan’ın son konserlerinden kazandığı para dikkat çekti.

Tarkan, yedi yıl sonra İstanbul'da verdiği 10 konserle yaklaşık 70 bin hayranıyla buluştu.

Toplam 10 gün süren konserlerin bilet fiyatları 1500 TL ile 12 bin 600 TL arasında değişirken, localar 400 bin TL'den satışa sunuldu.

Şarkıcının organizasyonda yaklaşık 350 kişilik ekip görev yaptı.

Organizasyonu kendi şirketi aracılığıyla gerçekleştiren Tarkan, tüm masraflar düşüldükten sonra bu 10 konserden yaklaşık 500 milyon TL'ye yakın gelir elde etti.

Son konserinin ardından Tarkan, İstanbul'daki sevenleri için bir video yayınladı.

Evine döndüğünü söyleyen Tarkan, “Bana sorarsanız biraz boşluğa düşmüş gibiyim. Konserler o kadar müthişti ki hala etkisi ve etkiniz altındayım.” dedi

Konserlerde oluşan atmosferin hala aklından çıkmadığını dile getiren Tarkan, “Yarattığımız o muazzam enerji inanılmazdı, unutamıyorum. Şimdiden özledim sizi, gerçekten.” ifadelerini kullandı.

Hatırlanacağı üzere seçim döneminde ‘Geççek’ adlı şarkı çıkaran Tarkan muhaliflerin dilinden adeta düşmüyordu. AK Parti iktidarının bu sefer artık gideceğine inanan muhalifler seçim sonuçları ile bir kez daha sarsılmış ve halkın Ak Parti ile bağını kesmediğini yeniden anlamışlardı.