  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Sultan Abdülhamid İran’a neden saldırmıştı? Biz değil Özgür Özel ve Mansur Yavaş söylüyor! Deprem turistlerinin ağzından itiraflar Çölaşan ‘yalan-dolan, dindar düşmanlığı’nda 50. yaşına basmış EPSTEIN’ın sapkınlıkları Batı’nın çirkin yüzünü ortaya çıkardı! Batı medeniyeti çökmüştür İstanbul’da deprem riski biliniyor ama... Türkiye-Afrika ilişkileri “Kazan-kazan” esaslı yaklaşım ile güçlendi İnsani yaklaşım güçlü işbirliği Bakan Yerlikaya açıkladı: 15 suçlu Türkiye’ye getirildi CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı Anaokulu’nda gurur tablosu: Miniklerin bayrak hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”
Aktüel İstanbul’da inanılmaz anlar: Yolda giden araca fare atladı! Polisi görünce kaçtı
Aktüel

İstanbul’da inanılmaz anlar: Yolda giden araca fare atladı! Polisi görünce kaçtı

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Başakşehir’de bir sürücü üst geçidin altından geçtiği sırada aracın camına fare atladı. Tırmanarak aracın tavanına çıkan fare cep telefonu kamerasına yansıdı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen aracın üzerinden inmeyen fare, sürücü polisi görünce araçtan atlayarak kaçtı.

Olay, dün akşam saatlerinde Altınşehir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Özel Merdivan otomobiliyle yolda seyir halindeyken, üst geçidin altından geçtiği sırada aracın camına fare atladı. Fare önce aynaya tırmandı ardından ön cama geçti. Bir süre sonra da ön camdan aracın tavanına tırmandı.Yoluna devam eden sürücünün tüm çabalarına rağmen fare araçtan inmedi. Sürücü çareyi polisin çevirme yaptığı noktada durmakta buldu. Olaya şaşıran polisler ise, sürücüyle birlikte fareyi araçtan indirmeye çalıştı. Korkan fare araçtan atlayarak gözden kayboldu. Farenin aracın camına atlayıp tavanına tırmandığı anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

POLİSLER DE ŞAŞIRDI

Araç sürücüsü Özel Merdivan, "Fare Altınşehir'de otoban köprüsünün altından geçerken benim aracımın üstüne düştü. İnmesini zorlandık, ama inmedi. Daha sonra ileride polis çevirmesi gördüm. Polis çevirmesine bilerek girdim. Polisler de şaşırdı. Onlar indirmeye çalıştılar bir süre. Daha sonra atladı araçtan ve gözden kayboldu" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Okur

Yahu bu nasıl isim neredeyse özel merdiven diyecekler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23