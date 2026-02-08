  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Bakan Göktaş'tan kritik uyarı: "Çocuklarımız için gelin hep birlikte dur diyelim"
Aktüel

Bakan Göktaş’tan kritik uyarı: “Çocuklarımız için gelin hep birlikte dur diyelim”

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi:
Bakan Göktaş’tan kritik uyarı: "Çocuklarımız için gelin hep birlikte dur diyelim"

Çocukların sosyal medya kullanımıyla ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, küçük yaşlarda yoğun ekran maruziyetinin çocukların davranışlarını ve psikolojisini etkileyebileceğine işaret etti.

Çocukların dijital dünyayla çok erken yaşta tanışmasının yol açabileceği sonuçlar yeniden gündemde. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin, "Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmamaları için gelin hep birlikte dur diyelim." ifadesini kullandı.

 

“8 saniyede bir ekranlarını kaydırdıklarını biliyor muydunuz?”

Bakan Göktaş, NSosyal hesabından, çocukların sosyal medya kullanımına ilişkin video mesaj yayımladı.

 

Videoda, çocukların sosyal medyada maruz kaldığı uyaranlara dikkati çekmek için saklambaç oyunundan bahseden Göktaş, paylaşımında şunları kaydetti:

 

"Çocuklarımızın her 8 saniyede bir ekranlarını kaydırdıklarını biliyor muydunuz? Sosyal medya ve oyunlarla tanıştıkları 'haz' ve 'hız' duygusu farkında olmadan onları daha sabırsız, çabuk sıkılan ve mutsuz bireylere dönüştürebiliyor. Artık her şeyin hemen olmasını istiyorlar. Oysa gerçek hayatta her 8 saniyede bir mutlu olamayız, her istediğimizi anında gerçekleştiremeyiz. Çocuklarımızın geleceği için, küçük yaşlarda bu denli yoğun uyaranlara maruz kalmamaları için gelin hep birlikte dur diyelim."

