  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bakan Yerlikaya açıkladı: 15 suçlu Türkiye’ye getirildi CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı Anaokulu’nda gurur tablosu: Miniklerin bayrak hassasiyeti izleyenleri duygulandırdı CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın” Galata'da akılalmaz 'vegan' baskını! Balıkçının emeğini denize döküp bir de tehdit etti Terör elebaşında büyük çöküş: Hayalleri çöp oldu! ABD silah verdi, ama masada kazık attı Silahlanma var ama hedef barış: Miçotakis’ten dengeli ‘komşu’ diplomasisi! Müslüman gençten kirli tezgaha tarihi ayar! Popçu görünümlü zehir tacirlerinin maskesi düştü: ODTÜ kürsüsünden İslam'a aleni saldırı! Profesör kılıklı şahıs haddini aştı: 2 bin yıllık vahiyle aklınca alay etti Elon Musk’tan piyasaları titreten öngörü! Kağıt paranın devri bitiyor, yerine ise…
Gündem CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Savcılık talimatıyla gözaltı
Gündem

CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Savcılık talimatıyla gözaltı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Savcılık talimatıyla gözaltı

CHP’li belediyelerdeki yolsuzluk ve rüşvet sarmalına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Bayrampaşa’daki skandalların yankıları sürerken, bu kez Bakırköy Belediyesi rüşvet haberiyle sarsıldı. Ruhsat işlemleri karşılığında otel sahibinden haraç kestiği iddia edilen zabıta memuru, savcılık talimatıyla düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

İstanbul Bakırköy’de bir otel sahibinin ihbarı, CHP’li belediyedeki rüşvet ağını gün yüzüne çıkardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsat işlemleri için haksız kazanç talep eden zabıta memuru B.Y. hakkında soruşturma başlattı. Emniyet güçlerine verilen talimatla adresi tespit edilen B.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, rüşvet çarkının belediye içerisinde daha geniş bir yapılanmaya sahip olup olmadığı titizlikle inceleniyor.

İstanbul CHP'li Bakırköy Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan B.Y.’nin, Bakırköy’de bir otelin sahibi olan A.İ.’den, ruhsat işlemleri için rüşvet aldığı iddia edildi. Yapılan tespitler üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından zabıta memuru B.Y., adresinde gözaltına alındı. Şahsın adresinde de arama çalışmaları yapılırken, konuya ilişkin incelemeler sürüyor.

Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu!
Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu!

Gündem

Bayrampaşa'da yolsuzluk depremi! Belediye çalışanlarına şafak operasyonu!

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu
Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Gündem

Tek eksik var o da heykel! CHP’nin deprem icraatları gündem oldu

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku
Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

Gündem

Özgür Özel’e kendi seçmeninden "hazır değilsin" mesajı! CHP’de anket şoku

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti
CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

Gündem

CHP Sultandağı İlçe Başkanı’ndan vatandaşa hakaret Sosyal medya üzerinden böyle tehdit etti

CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı
CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı

Gündem

CHP’de fuhuş patladı! Kadının beyanı lafta kaldı

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: "Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın"
CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Gündem

CHP’li belediye başkanı, içkili mekanı dualarla açtı: “Kandaki alkol artacak, Allah utandırmasın”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23