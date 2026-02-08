CHP’li Bakırköy Belediyesi’nde rüşvet skandalı! Savcılık talimatıyla gözaltı

İstanbul Bakırköy’de bir otel sahibinin ihbarı, CHP’li belediyedeki rüşvet ağını gün yüzüne çıkardı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, ruhsat işlemleri için haksız kazanç talep eden zabıta memuru B.Y. hakkında soruşturma başlattı. Emniyet güçlerine verilen talimatla adresi tespit edilen B.Y., düzenlenen operasyonla gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Şüphelinin ikametinde yapılan aramalarda dijital materyallere el konulurken, rüşvet çarkının belediye içerisinde daha geniş bir yapılanmaya sahip olup olmadığı titizlikle inceleniyor.

Soruşturma kapsamında, Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne verilen talimat doğrultusunda şahsın yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. Polis ekipleri tarafından zabıta memuru B.Y., adresinde gözaltına alındı. Şahsın adresinde de arama çalışmaları yapılırken, konuya ilişkin incelemeler sürüyor.