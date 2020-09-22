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Aktüel Keçiören Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı
Aktüel

Keçiören Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: - "Artık Keçiören Belediyesi’ne çöp kamyonu girmiyor. Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-22 11:50:40 -
Keçiören Belediyesi "Sıfır Atık Belgesi" aldı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Sıfır Atık Projesi kapsamında belediye iç hizmetlerinde hayata geçirdiği sıfır atık çalışmalarıyla “Sıfır Atık Belgesi” almaya hak kazandı.

Keçiören Belediyesi açıklamasına göre, belediye, Sıfır Atık Projesi kapsamında yürüttüğü çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Bu kapsamda belediyeye ait tüm hizmet birimlerindeki çöp kovaları toplanarak koridorlara geri dönüşüm atık toplama kutuları yerleştirildi. Bu sayede belediye personeli atıkları artık çöp kovasına değil ayrıştırarak ilgili geri dönüşüm kutusuna atma imkanına kavuştu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Türkiye'de çok az belediyenin sahip olduğu Sıfır Atık Belgesi’ni aldık. Artık Keçiören Belediyesi’ne çöp kamyonu girmiyor. Atıklar kaynağında ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırılıyor.” ifadelerini kullandı.

- “Geri dönüşüme teşvik ediyoruz”

Geri dönüşümü hizmet içi alanda yaygınlaştırdıklarını ve personeli geri dönüşüme teşvik ettiklerini belirten Altınok, “Belediyemizde artık çöp yok, geri dönüştürülebilir atık var. Geri dönüşüm atık kutularını gün içerisinde düzenli olarak kontrol edip gerekli temizlik ve dezenfekte işlemlerini de gerçekleştiriliyoruz” açıklamasında bulundu.


- "Yemek atıkları da ayrıştırılıyor"


Altınok ayrıca, personel yemekhanesine kurulan atık toplama ünitesi ile yemek atıklarının ayrıştırıldığını ve bu atıklardan bazılarının belediyeye ait Geçici Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde değerlendirildiğini bazılarının ise kompost makinesi gübreye dönüştürüldüğünü kaydetti.

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