Keçiören Belediyesi, meydan projesini hizmete açtı

ANKARA (AA) - Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az olan meydan projesini hizmete açtıklarını belirterek, "Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi için ıslanma havuzunun bulunduğu dünya meydanları arasında yer alacak eşsiz bir eserdir." ifadesini kullandı.

Keçiören Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediye, Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı projesini tamamlayarak vatandaşın hizmetine açtı. Su, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı meydanda çocuklar için ıslanma havuzu bulunurken, havuzun etrafında yer alan yüzlerce gül ise ziyaretçilere renkli bir ziyaret sunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Meydan projemizi tamamladık. Burası kısa sürede vatandaşlarımızın dinlenmek ve eğlenmek için en önemli uğrak noktası haline geldi. Meydanımız, estetik görünüşü ve büyüklüğü itibarıyla da ilçemizi ziyaret eden misafirlerimizi kendisine hayran bırakıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı'nın iç donanımı ve dışarıdan görünümüne değinen Altınok, "Türkiye'de olmayan, dünyada da çok az olan meydan projemizi hizmete açtık. Türk Dünyası Su ve Gül Meydanı; ses, ışık ve müzik gösterisinin yapıldığı, çocuklarımızın gönüllerince eğlenmesi için ıslanma havuzunun bulunduğu dünya meydanları arasında yer alacak eşsiz bir eserdir. Bu eserle dünyanın en güzel ve en büyük meydanını Keçiören'e, Ankara'ya ve ülkemize kazandırdık." ifadelerini kullandı.



Altınok, projenin turistik açıdan da Keçiören'e vizyon katacağını bildirdi.







- Su ve ışıkla görsel şölen







Turgut Altınok, meydan projesine ilişkin teknik bilgiler verirken, şunları kaydetti:

"Müzik, ışık ve ses gösterisinin yapıldığı meydanımızda yer alan havuzda toplam 54 adet dalgıç pompası yer alıyor. Bunlardan 28'i platformda bulunan kuru havuzda, 26'sı ise alt kısımdaki havuzumuzda bulunuyor. Havuzun üzerinde de 30 metre uzunluğunda bir yürüyüş yolumuz yer alıyor. Bu yürüyüş yolunda, vatandaşların altında yürüyebileceği 8 adet su atış sistemi bulunuyor. Müzikli dans oyunlarının da yapıldığı havuzumuza sabitlediğimiz 115 adet kırmızı, yeşil ve mavi (RGB) renklerdeki aydınlatma sistemimiz ise suyun görsel şölenine renk katıyor."



