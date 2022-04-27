Keçiboynuzunu suya atıp için şifa bulun!

Keçiboynuzu çayı nedir?

Keçiboynuzu ağacı yaklaşık 10 ya da 15 metreye kadar büyüyebilmektedir. Yaprakları ise yaklaşık 20 cm kadar uzayabilmektedir. Keçiboynuzu ağacı hiçbir mevsimde yaprak dökmez. Yaprakları oldukça sert ve bunun yanında koyu renklidir.

Keçiboynuzu en yaygın kullanımı

Keçiboynuzu bitkisi farklı şekillerde tüketilebilmektedir. Bunlardan bir tanesi de çay şeklinde tüketmektir. Keçiboynuzu çayı sıcak olarak tüketilebileceği gibi soğuk bir şekilde de tüketilebilmektedir.



Kaynamış su içerisine miktarına göre keçiboynuzu kırılarak atılır. Yaklaşık 5 ile 10 dakika arasında demlenmesi beklenmelidir. Sonrasında bu çay gün içinde üç çay bardağına kadar tüketilebilmektedir. Demlenen çay yaklaşık 3 gün boyunca buzdolabında saklanabilir. Soğuk olarak da tüketilmesi nedeni ile bu şekilde saklanmasında herhangi bir sakınca yoktur.



Keçiboynuzu çayı faydaları nelerdir ve nasıl kullanılır?



Keçiboynuzu çayı özellikler çocuklarda ishal durumunun giderilmesini sağlamaktadır. Düzenli tüketimi kolesterolün düşmesine yardımcı olmaktadır. Keçiboynuzu çayı kolesterolü düzenlediği için dolaylı yoldan obezite oluşumunu da engellemektedir. Bunun yanında mide yanması gibi sindirim sistemi problemlerine iyi gelmektedir. Hamilelik döneminde meydana gelen kusma durumlarının giderilmesinde de son derece etkilidir. Keçiboynuzu çayının antioksidan özelliği bulunmaktadır. Bu nedenle bağışıklık sistemini güçlendirmektedir. Diş ve diş eti rahatsızlıklarının giderilmesine yardımcı olmaktadır. Bağırsakta bulunan parazitlerin giderilmesine yardımcı olur.

Peki keçiboynuzu kürü nasıl yapılır?

Kürü hazırlamak için elimizde orta büyüklükte 6-7 adet keçiboynuzu bulunmalıdır. Keçiboynuzlarını sudan geçirerek güzelce yıkıyoruz. Ardından bunları küçük küçük kırmamız gerekiyor.Yarım litre suyun içerisine kırmış olduğumuz keçiboynuzlarımızı da atıyoruz. Hafif ateşte yaklaşık 7-8 dakika kaynatıp soğumaya alıyoruz. Soğuma işlemi tamamlandığında ise suyunu süzerek cam şişeye koyuyoruz. Hazırlamış olduğumuz keçiboynuzu kürü her gün sabah kahvaltı arasında ve akşam yemeğinden önce düzenli şekilde içiyoruz. Çay bardağında içmeniz yeterli olacaktır. Kürün ne kadar süre içerisinde buzdolabında saklayabileceğini merak eden kişiler için de 3 gün boyunca bozulmadan buzdolabında bulundurulabilirsiniz. Her üç günün sonunda yeniden kürümüzü hazırlayarak tüketmeye hazır hale getirebilirsiniz.

Keçiboynuzunun içerdiği vitamin ve mineraller

Doğal bir antioksidan ve oldukça yüksek bir enerji kaynağı olan keçiboynuzu; (1)

A, B2, B3, B6, B12, C, D, E, K vitaminleri,

Sodyum, potasyum, demir, magnezyum, manganez, çinko, bakır, fosfor, selenyum mineralleri,

Tanen (tannik asit), galik asit

Polifenoller

Karbonhidrat

Protein

Yüksek oranda doğal şeker

ve lif içerir.

Sağlığa başlıca faydaları şunlardır:

-Az yağlı olduğu ve tokluk hissini arttırdığı için diyet yapanlara iyi bir seçenektir.

-Sodyum oranı düşük olduğu için yüksek tansiyon, kalp krizi, inme, kemik erimesi ve böbrek rahatsızlıkları riskini azaltır.

-Kemik sağlığı yanında kalbin, sinirlerin ve kasların iyi durumda çalışmasına yardımcı olur. Ayrıca oksalat içermediğinden böbrek taşı geliştirme riski yoktur.

-Kabızlığı önler, bağırsakları korur, kan şekerini düzenler, kolesterolü düşürür.

-Çölyak hastalığı veya glutene karşı hassasiyeti olan kişiler tarafından rahatlıkla tüketilebilir.

-Tanen bakımından zengin olan keçiboynuzu tozu ishal tedavisinde uygulanan oral rehidratasyon sıvısı yerine geçebilir. Özellikle bebeklerde aniden gelişen ishalin tedavisinde etkilidir.

-Aşırı kafein kullanımının –uykusuzluk, kalp çarpıntısı, mide ağrısı, titreme, asabiyet ve öfke gibi- yaratabileceği rahatsızlıklara yol açmaz.

-Yaşlanmayı geciktirme, iltihabı giderme, kanserle mücadele etme gibi etkilere sahiptir. Ayrıca sinir sistemine iyi gelir, sinirleri yatıştırır.

-Tiramin içermediğinden kronik migren ağrısı olan kişiler rahatlıkla kullanabilir.

Keçiboynuzu özü nedir?

Genelde sabahları aç karnına içilmesi tavsiye edilir. Kahvaltıda bal veya reçele alternatif olarak tüketilebilir. Yoğurt, krem peynir ve dondurma gibi çeşitli gıdalara eklenebilir, tatlılarda çikolata aroması elde etmek için kullanılabilir. Keçiboynuzu özü faydaları