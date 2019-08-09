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Keçi boynuzu kürü nasıl hazırlanır? Keçiboynuzu kürü neye iyi gelir?

Allah her bir bitkiye bir şifa kaynağı olarak yaratmış. İnsanoğlu ise Yüce Allah’ın yarattığı bu şifa kaynağı bitkileri kullanarak şifa bulmaya bir vesile aracı olmalı. Keçiboynuzu da bu şekildedir. Keçiboynuzu sperm sayısı düşüklüğünde, sperm hareketsizliğinde ve sperm sayısını artırmada tam bir şifa deposudur. Peki keçiboynuzu kürünü hazırlamak isteyenler Keçi boynuzu kürü nasıl hazırlanır?

09 Ağustos 2019 Cuma 17:36
Keçi boynuzu kürü nasıl hazırlanır? Keçiboynuzu kürü neye iyi gelir?

Allah her bir bitkiye bir şifa kaynağı olarak yaratmış. İnsanoğlu ise Yüce Allah’ın yarattığı bu şifa kaynağı bitkileri kullanarak şifa bulmaya bir vesile aracı olmalı. Keçiboynuzu da bu şekildedir. Keçiboynuzu sperm sayısı düşüklüğünde, sperm hareketsizliğinde ve sperm sayısını artırmada tam bir şifa deposudur. Peki keçiboynuzu kürünü hazırlamak isteyenler Keçi boynuzu kürü nasıl hazırlanır?

Orta büyüklükteki keçiboynuzundan 6-7 tanesini önce soğuk su altında yıkayınız. Daha sonra bunları küçük küçük (3-4 cm uzunluğunda) kırarak, kaynamakta olan yarım litreye yakın suyun içine atınız. Hafif ateşte 7-8 dakika kaynatınız. Soğuduktan sonra süzerek suyunu cam şişeye doldurunuz. Buzdolabında en fazla üç gün beklete- bilirsiniz. 

Keçiboynuzu kürü kaç gün arayla yapılmalı?

Keçiboynuzu kürünü hergün sabah kahvaltısı arasında ve akşam yemeğinden önce bir çay bardağı içilir. Yaklaşık yarım litre olarak hazırladığınız keçiboynuzu suyu üç gün buzdolabında bozulmadan korunabilir. Her üç günde bir, taze olarak hazırlamanız gerekecektir. Hiç ara vermeden 20 gün uygulayınız. Yirmi gün tamamlandıktan sonra aynı şekilde hiç ara vermeden 15 gün devam ediniz. Onbeş günlük kürü uygularken bir çay bardağı içerisine bir küçük çay kaşığı bal ilave edip karıştırınız, sabah kahvaltınız arasında ve akşam yemeğinden önce birer çay bardağı içiniz. Keçiboynuzu kürünü uygularken sabah kahvaltınızda ayrıca bal tüketmeyiniz. 

 

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 17:36
  1. Keçi boynuzu kürü nasıl hazırlanır?
  2. Keçiboynuzu kürü neye iyi gelir?

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