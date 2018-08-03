Kebapçı Selahattin'den olay sözler: Gördüğüm yerde dövecektim ama...

Çeşme Alaçatı’da Fatih Terim ve damatları ile arasında kavga çıkan kebapçı Selahattin Aydoğdu yeni bir açıklama yaptı.

Aydoğdu, açıklamasında “Gördüğüm yerde dövecektim ama o kadar korkmuş ki, bu korku ona yeter. Artık görürsem dövmeyeceğim” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalara hem Galatasaray’dan hem de Türkiye Futbol Federasyonu’ndan tepki gösterildi.

Geçen yıl Alaçatı’da Fatih Terim’in iki damadı ile birlikte Selahattin Aydoğdu’ya ait restorana gitmesiyle başlayan olayın yankıları aylarca sürmüştü.

Terim ile Aydoğdu arasında kavga çıkmış ve o dönem Türkiye Futbol Direktörü olan Fatih Terim’in görevine bu olay sonrasında son verilmişti. Fatih Terim daha sonra Galatasaray’la anlaşmış, ancak Alaçatı’da yaşanan olay uzun süre konuşulmuştu.

İFADESİNDE 'TERİM BANA YUMRUK ATTI' DEMİŞ

Gazeteci Atilla Türker ise olayın ardından bir yılı aşkın süre geçmesinin ardından, Fatih Terim, Selahattin Aydoğdu ve olaya karışan Terim’in damatlarının ifade tutanaklarını paylaşmıştı.

Buna göre Selahattin Aydoğdu da ifadesinde, “Fatih Terim, 00.15 sıralarında damatları ve ismini bilmediğim biri ile gelerek, ‘ben geldim’ dedi ve bana saldırdı, yumruk attı. Beni telefon ile tehdit eden, iş yerime gelerek iş yerimi basan, bana yumruk atan, beni darp eden ve bana hakaret eden Fatih Terim’den…” ifadesinde darp edildiğini aktarmıştı.