TUNCELİ (AA) - Tunceli'nin tarihi ve doğal güzellikleriyle öne çıkan Pertek ilçesindeki Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarının vazgeçilmez adresi oldu.

Son yıllarda devlet yatırımlarıyla turizm ilçesine dönüşen Pertek, kültürü, tarihi ve mimari güzellikleriyle her sene çok sayıda yerli ve yabancı turisti misafir ediyor.

Kentte "giriş kapısı" olarak da adlandırılan ilçede, tarihi Pertek ve Sağman kaleleri, Çelebi Ağa ve Sungur Bey camileri, Sultan Hıdır Ziyareti ve şifa kaynağı kaplıcalar yörenin tanıtımında önemli yer tutuyor.

İlçede, geleceğin rafting ile kano sporcuları yetiştiriliyor. Su sporları merkezi haline dönüşen Keban Baraj Gölü, kano tutkunlarını da ağırlıyor.

Adrenalin tutkunları, baraj gölündeki feribot iskelesinden kürek çekmeye başlayarak Pertek Kalesi mevkisine kadar yaklaşık 2 kilometrelik alanda tur gerçekleştiriyor.

Masmavi baraj sularında kano yapan ziyaretçiler, gün batımı sırasında oluşan kızıllıkla da ayrı bir keyif yaşıyor.

- "Pertek su sporlarında marka olacak"

Pertek Kaymakamı Muhammed Emin Nasır, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçenin önemli ve tarihi bir birikime sahip olduğunu, su sporlarıyla da adından söz ettirmeye başladığını söyledi.

Gençleri kötü alışkanlıklardan uzak tutarak sporla içli dışı olmalarını sağlamayı amaçladıklarını ifade eden Nasır, "Umudumuz burada çocukları milli takıma kazandırmak. Onların uluslararası alanda başarılar elde etmesini sağlayıp hem ülkemizi hem de Tunceli'mizi temsil etmelerini istiyoruz. İnanıyoruz ki bundan birkaç yıl sonra Pertek, su sporları alanında hem Türkiye'de hem de dünyada bir marka olacak." dedi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er de Pertek'in su sporları açısından önemli konuma sahip olduğunu vurguladı.

Pertek Su Sporları Merkezinde gençlerin kano ve rafting çalışmaları yaptığını anlatan Er, "Çocuklarımız antrenmanlarını, teorik ve pratik derslerini merkezde çok rahat yapabiliyor. Su sporlarının geliştirilmesi noktasında Gençlik ve Spor Bakanlığımıza projelerimizi sunacağız. Rafting ve kano etkinlilerini önümüzdeki sene buradaki su sporları merkezimizde düzenlemek istiyoruz. İlerleyen yıllarda Tunceli'yi ve Pertek'in adını kanoda da duyacaksınız." ifadelerini kullandı.