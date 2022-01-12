Yeni yılla birlikte pek çok kişide KDV indirimi beklentisi oluştu. Bu sebeple sık sık ‘KDV indirimi ne zaman uygulanacak?’ sorusunun cevabını araştırıyor.

KDV indirimi var mı? Hangi ürünlerde KDV indirimi olacak?

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında KDV indirimi iddiasında bulundu. Yazının KDV indirimine ilişkin bölümünde şu ifadeler yer aldı:

Etiketlerde indirimi sağlamak için çalışmayı ise Hazine ve Maliye Bakanlığı yürütüyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, KDV indirimi ve sadeleşme üzerinde çalıştıklarını belirtmişti. Gıda, sağlık ve dayanıklı tüketim maddeleri gibi farklı KDV oranlarının teke indirilmesi amaçlanıyor. Ama asıl önemli olan, yüzde 18’lik KDV oranının fiyat indirimine yol açacak şekilde düşürülecek olması.

Bu çalışmaların sonuçları piyasalar açısından önemli olacak. Ama asıl önemlisi, fiyat artışlarıyla canı yanan vatandaşın fiyatların indiğini cüzdanında hissetmesi olacak. Dilerim 2022 yılı, fiyatların gerilediği ve vatandaşlarımızın rahat bir nefes aldığı yıl olur.