KDV indirimi ne kadar olacak? KDV indirimi hangi ürünlerde olacak?

KDV indirim var mı ne zaman KDV indirimi olacak? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Bloomberg'e konuştu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Enflasyon ocakta pik yapar ama Haziran 2023'te tek hane olur. Kur korumalı mevduat tutarı 126 milyar TL'ye ulaştı" dedi. KDV indirimine ilişkin de konuşan Bakan Nebati, KDV’de sadeleştirmeyi sağlayacaklarını söyledi.

KDV indirimi olacak mı?

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati KDV oranlarıyla ilgili bakanlıkta bir süredir devam eden çalışmalara ilişkin açıklamalarda bulundu. “KDV ile ilgili hakikaten çok heyecanlıyım” diyen Nebati, sadeleştirmenin yalnızca oranlarda değil, sektör içerisindeki farklı oranları da kapsayacağına işaret etti. Nebati, “Vatandaş ne ödediğini bilecek çünkü yüzde 1, 8, 18 gibi farklı oranlar var. Daha önemlisi üretici, imalatçı, satıcılar bununla ilgili bir sıkıntı yaşıyorlar bunu düzenlemiş olacağız. Üçüncüsü KDV iadeleriyle ilgili sorun yaşıyoruz, 1 ile alıyor 8’le; 18 ile alıyor 8 ile satıyor. Burada da sadeleştirmeyi sağlayacağız.” diye konuştu.