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Ekonomi KDV indirimi detayı son dakika | Deterjan sabun tuvalet kağıdı bebek bezi KDV indirimi ne zaman?
Ekonomi

KDV indirimi detayı son dakika | Deterjan sabun tuvalet kağıdı bebek bezi KDV indirimi ne zaman?

KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından KDV indirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Bu açıklamaların ardından pek çok kişi “Bebek bezleri ne kadar ucuzlayacak?” sorusunun cevabını araştırıyor. Peki, deterjanlardan ne kadar KDV alınacak?

Yeniakit Publisher
2022-03-28 20:06:00 -
KDV indirimi detayı son dakika | Deterjan sabun tuvalet kağıdı bebek bezi KDV indirimi ne zaman?

Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV indirimi konusunda müjdeler verdi. Peki, hangi ürünlerde KDV indirimi var?

KDV indirimi detayı son dakika | Deterjan sabun tuvalet kağıdı bebek bezi KDV indirimi ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KDV çalışmasıyla ilgili “Deterjan, sabun, tuvalet kağıdı, peçete, bebek bezi gibi ürünlerin KDV'sinin yüzde 18'den yüzde 8'e indirme kararı aldık. Ayrıca yeme-içme hizmetlerinin tamamında KDV oranını yüzde 8 olarak belirliyoruz” ifadelerini kullandı.

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