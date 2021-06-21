KDV desteği ne zamana kadar uzatıldı? Kabine Toplantısı kararları
KDV desteği uzatıldı mı sorusu Kabine Toplantısı sonrası yanıt buldu. Turizmde KDV desteği ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama geldi. Turizmcileri ilgilendiren KDV desteğinin uzatılması hakkında değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı kararının ardından KDV desteği ile ilgili alınan yeni kararı açıkladı. Peki, KDV desteği uzatıldı mı? KDV desteği ne zamana kadar uzatıldı? İşte turizmde KDV desteğine ilişkin alınan son dakika karar...
KDV desteği ne zamana kadar uzatıldı? sorusu turizmciler tarafından yakından takip ediliyor. Turizm sektörünün beklediği KDV desteği ile ilgili açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi kabine var, bunu tekrar masaya yatırır" demişti. Erdoğan son dakika Kabine Toplantısı'nın ardından KDV desteğine ilişkin alınan yeni kararı duyurdu.
KDV desteği ne zamana kadar uzatıldı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Turizm sektörüne verdiğimiz KDV desteğini 1 ay daha uzatıyoruz." açıklamasında bulundu.
Erdoğan, "TMO'yu en etkin şekilde devreye sokarak uygun fiyatlı yem ham maddesi satışını temmuz ayında başlatıyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hububat ile et, süt, yem fiyatlarını aşırı şekilde yükseltmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz, gerekli dersi vereceğiz." ifadelerini kullandı.