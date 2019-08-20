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KDK'nin girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu

Kamu Denetçiliği Kurumunun girişimiyle vatandaşın haberdar olmadığı telefon faturaları için faiz ve masraf ödememesi sağlandı

20 Ağustos 2019 Salı 10:59
KDK'nin girişimiyle GSM şirketinin faiz talebi durduruldu

ANKARA (AA) - Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimiyle, vatandaşın haberdar olmadığı telefon faturaları için faiz ve masraf ödememesi sağlandı.

KDK'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İstanbul'dan KDK'ye başvuran bir vatandaş, bir GSM şirketi tarafından 2011 yılına ait ödenmemiş 2 fatura için hakkında icra takibi başlatıldığını bildirdi.

Şikayetçi, faturalar ya da o yıllarda hattı kullanıp kullanmadığı hakkında bilgisi olmadığını belirterek, bu konuda e-Devlet ve GSM şirketinin bilgi sistemi üzerinden yaptığı araştırmalarda sürekli hata verildiğini ve bilgi alamadığını kaydetti.

Başvurucu kendisine bildirilen icra kararına karşı itiraz ettiğini ve bu kararı durdurmayı başardığını, ancak faiz bedeli, avukatlık ücreti ve diğer ödemeler konusunda sonuca ulaşamadığını ifade etti.

Ödenmemiş faturaların bilgisinin kendisine verilmediğini ve 2013 yılında başlatılan yasal takipten haberi olmadığını belirten vatandaş, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) söz konusu GSM şirketini şikayet ettiğini bildirdi. Başvurucu, BTK'nin ise şikayeti GSM şirketine göndermekle yetindiğini aktararak, şirkete cezai yaptırım uygulanmasını talep etti.

- KDK'nin girişimiyle BTK işlem başlattı

Konuyu inceleyen KDK tarafından BTK'den bilgi talep edildi. BTK'den gelen cevabi yazıda, GSM şirketine ilişkin şikayet kapsamında detaylı incelemeler yapıldığı ve şirket hakkında idari işlem başlatıldığı bildirildi.

Ayrıca, GSM şirketinin BTK'ye ilettiği bilgilerde, kullanıcının itirazı neticesinde konuya ilişkin icra takibinin durdurulduğu, faiz ile avukatlık dahil tüm masrafların iptal edildiği de belirtildi.

KDK'nin girişimleriyle vatandaşın söz konusu telefon faturalarını ödemesinin ardından konunun çözümü sağlandı.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 10:59
  1. faiz
  2. GSM
  3. Kamu Denetçiliği Kurumu
  4. KDK
  5. telefon faturaları

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