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Yerel KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi
Yerel

KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), aldığı burs yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin başvurusu üzerine, ilgili kurumlarla görüşerek kişiye çıkarılan 11 bin 944 lira borcun 1000 liraya düşürülmesini sağladı.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 09:17:00 -
KDK, bursu yanlışlıkla öğrenim kredisine çevrilen öğrencinin mağduriyetini giderdi

KDK'den yapılan açıklamaya göre, bir yükseköğrenim öğrencisi, 2011'de almaya başladığı bursun başarısızlık gerekçesiyle 2012'den itibaren öğrenim kredisine dönüştürüldüğünü, söz konusu işlemin üniversite tarafından verilen sehven başarısız yazısıyla gerçekleştirildiğini öğrendi.

İlgili idareye işlemin düzeltilmesi için başvuran kişi, borcun vergi dairesine aktarıldığı gerekçesiyle işlem tesis edilemeyeceğinin bildirilmesi üzerine KDK'ye başvurdu.

Başvurucu, KDK'den haksız yere krediye dönüştürülen burstan kaynaklı oluşan vergi borcunun silinmesini talep etti.

Müracaatçının mağduriyetinin giderilmesi için ilgili yerlerle görüşen KDK, öğrencinin sorununu çözüme kavuşturdu.

KDK'nin girişimleri sonucu başvurucuya yanlış hesaplamayla çıkarılan 11 bin 944 lira borç, 1000 lira olarak güncellendi ve kişinin mağduriyeti giderildi.

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