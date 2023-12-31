KDDK kurulmalı ve altına taksit sınırı yükseltilmeli

Mehmet Safa CANAT - Hasan CANAT

Atayık, “Kuyumculara yönelik denetleyici bir kanun yok. Herhangi bir vatandaş vergi dairesine dilekçe vererek kuyumcu dükkânı açabilir. Kuyumcu dükkânı açan kişinin nereden geldiğini veya zanaat tecrübesi olup olmadığını denetleyen bir kurum yok. Kuyumcu dükkânı açmak isteyen vatandaşa, ‘Sizin bu meslekle irtibatınız nedir?’ diyebilmeliyiz” diye konuştu.

Taksit sınırı artırılsın

İşlenmiş altına taksit sınırının yükseltilmesi gerektiğini de anlatan Atayık, ”2018 yılında döviz fiyatlarının artmasından dolayı kuyumcularda kredi kartı taksitleri 4’ten sıfıra inmişti. Daha sonra 8’e kadar çıkarıldı. Bu durum esnafımızın satışlarının artmasına vesile oldu. Zaten Darphane ürünü sarrafiye altınlarda, külçe ve gram altında taksit yok. İstihdam getiren işçilikli ürünlerimizin taksit sayısı da 3’e düşürülmüş durumda. Bu taksit sınırının artırılması esnaflarımız için çok önemli durumda” dedi.

Ucuz altın yoktur

Vatandaşlara kuyumculukla ilgili önemli tavsiyelerde bulunan Atayık, “Alışverişlerini bildikleri, tanıdıkları, yıllardır mahallelerinde ve semtlerindeki aile kuyumcularından yapsınlar. Ucuz altın ve pırlanta diye bir şey yoktur, olamaz. Altın fiyatları dünya borsalarında belirleniyor. İnternette ekonomik görünen fiyatlara bakıp alışveriş yapmasınlar” uyarısında bulundu.

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