KDC'de 11'inci dalga Ebola salgınında vaka sayısı artıyor

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde görülen Ebola salgınyla ilgili olarak yapılan açıklamada, ülkenin batısındaki Equateur eyaletinde 19 kişide daha Ebola tespit edildiği kaydedildi.

Ülkede toplam vaka sayısı 100'e, ölenlerin sayısının da 5 artarak 43'e yükseldiği belirtilirken, salgında bugüne kadar 25 kişinin sağlığına kavuştuğu bildirildi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 11’inci dalga Ebola salgını bugüne kadar Bikoro, Bolomba, Iboko, Mbandaka, Wangata şehirlerinde rastlandı. Ülkenin Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde beliren 10'uncu dalga salgında 3 bin 470 vaka tespit edildi, 2 bin 277 kişi de öldü.

Ebola binlerce insanı öldürdü

Tehlikeli bir virüs olan Ebola ilk kez 1970'lerde Orta Afrika'da Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı salgınlarla kendini gösterdi. Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin adı verilmişti.