Kazım Yurdakul, Külliye'nin içindeki 1000 odada ne olduğunu açıkladı! Moderatör şok oldu

Ne Var Ne Yok'un Youtube kanalına konuk olan Uzm. Psk. ve Araştırmacı Yazar Kazım Yurdakul, Türkiye'nin son dönemdeki pozisyonuna ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kazım Yurdakul, dünyanın Türkiye'nin ağzına baktığını söyleyerek "F-35’in bile ortaya çıkış sürecinde bizim payımız var. Daha önce Cumhurbaşkanının ‘bu kez fırsatı kaçırmayacağız’ sözü çok önemlidir. Türk devleti dünyanın her yerinde o kadar hazır ki esasında o hazırlığın zirvesidir aslında külliyenin yapılışı… Herkes bilir ve söyler bunu. Külliye’de 1000 tane oda var ve her şehrin odası… Evet işte dünyayı yönetecek devlet, her şehre dair, orada sadece oda değil hücre gibi düşünün. O şehirle ilgili çalışan ekip düşünün. O şehrin geçmişi, geleceği, A ve B planları… Her şehre dair… Yıllardır buna hazırlanan bir Türkiye var. 1789’un sonunda Batı duvara tosladığında dönüp bakıldığında bütün sorulara cevap verebilen bir ülke Türkiye… 20 senedir dünyada ne olup bitiyorsa Türkiye sayesinde gerçekleşiyor. Türkiye’nin pozisyonunu uyguluyorlar. Ukrayna-Rusya krizinde bile Erdoğan’ın sözüne bakıyorlar" dedi.

Yurdakul'un Külliye'deki sırra dair sözleri sonrası moderatör Türker Akıncı şaşkınlığını gizleyemedi.

Bor ve toryum meselesi

Yurdakul, 2023 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bor ve toryum konusunda hazır durumdayız. Çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Altın konusunda da çalışıyoruz. Bor konusunda ise Türkiye, boru ham olarak Fransa'ya satıyordu. Fransa'ya işleyip yüksek maliyetlere dünyaya ihraç ediyordu. Biz şimdi birinci ve ikinci işlemeyi başardık. Çıkardığımız borun katma değerini de kazanmaya başlayacağız. Bazı projelerin çıktısı 2023'te ortaya çıkacak" dedi.