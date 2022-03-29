  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Kazım Yurdakul, Külliye'nin içindeki 1000 odada ne olduğunu açıkladı! Moderatör şok oldu
Gündem

Kazım Yurdakul, Külliye'nin içindeki 1000 odada ne olduğunu açıkladı! Moderatör şok oldu

Uzm. Psk. ve Araştırmacı Yazar Kazım Yurdakul, Türkiye'nin son dönemdeki dünyadaki rolüne dair çok önemli açıklamalarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-03-29 14:25:00 - 2022-03-29 14:46:13

Ne Var Ne Yok'un Youtube kanalına konuk olan Uzm. Psk. ve Araştırmacı Yazar Kazım Yurdakul, Türkiye'nin son dönemdeki pozisyonuna ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kazım Yurdakul, dünyanın Türkiye'nin ağzına baktığını söyleyerek "F-35’in bile ortaya çıkış sürecinde bizim payımız var. Daha önce Cumhurbaşkanının ‘bu kez fırsatı kaçırmayacağız’ sözü çok önemlidir. Türk devleti dünyanın her yerinde o kadar hazır ki esasında o hazırlığın zirvesidir aslında külliyenin yapılışı… Herkes bilir ve söyler bunu. Külliye’de 1000 tane oda var ve her şehrin odası… Evet işte dünyayı yönetecek devlet, her şehre dair, orada sadece oda değil hücre gibi düşünün. O şehirle ilgili çalışan ekip düşünün. O şehrin geçmişi, geleceği, A ve B planları… Her şehre dair… Yıllardır buna hazırlanan bir Türkiye var. 1789’un sonunda Batı duvara tosladığında dönüp bakıldığında bütün sorulara cevap verebilen bir ülke Türkiye… 20 senedir dünyada ne olup bitiyorsa Türkiye sayesinde gerçekleşiyor. Türkiye’nin pozisyonunu uyguluyorlar. Ukrayna-Rusya krizinde bile Erdoğan’ın sözüne bakıyorlar" dedi.

Yurdakul'un Külliye'deki sırra dair sözleri sonrası moderatör Türker Akıncı şaşkınlığını gizleyemedi.

Bor ve toryum meselesi

Yurdakul, 2023 ile ilgili yaptığı açıklamada, "Bor ve toryum konusunda hazır durumdayız. Çalışmalar yapmaya devam ediyoruz. Altın konusunda da çalışıyoruz. Bor konusunda ise Türkiye, boru ham olarak Fransa'ya satıyordu. Fransa'ya işleyip yüksek maliyetlere dünyaya ihraç ediyordu. Biz şimdi birinci ve ikinci işlemeyi başardık. Çıkardığımız borun katma değerini de kazanmaya başlayacağız. Bazı projelerin çıktısı 2023'te ortaya çıkacak" dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Komünist

Kesinzöyledir, milletçkarzaltında ekmek kuyruklarında beklerten dünyayı yönetiriz

YA RABBİ

BEŞTEPE.NİN YAPILIŞ IZDIRABINI YAŞATTIN YIKILIŞ SEVİNCİNİ DE İHSAN EYLE....BİR İHTİMAL DAHA VAR...O DA ORDUNA GANİMET KALMASI...AMA YÜREĞİM BUNU KALDIRMAZ...TERTEMİZ ŞEREFLİ DÜNYALARI KİRLENİR...O YÜZDEN HER PUTUN YIKILIŞI GİBİ YIKILIŞINI HER ZALİM SALTANATI ÇÖKÜŞÜ GİBİ ÇÖKÜŞÜNÜ GÖRMEYİ İHSAN EYLE...EY İHSANINA İZZETİ İKRAMINA BİR SON OLMAYAN ZÜLCELALİ VEL İKRAM.....ŞEFAATİNİ ESİRGEME....ŞEFAATİNİN SON NOKTASINDA ŞEFAAT YA RAB....
TÜM YORUMLARA GİT

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay