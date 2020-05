Kazım Kurt: “Tüm annelerin, anneler günü kutlu olsun”

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Anneler Günü nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Yayınladığı mesajda çocukların yetişmesinde hiçbir fedakârlıktan kaçınmayan annelerin baş tacı olduğunun altını çizen Başkan Kurt, annelere hak ettikleri sevgiyi ve saygıyı göstermeye devam edeceklerini söyledi. Başkan Kurt, mesajına şu sözlerle devam etti: “Varlıkları ile yüreklerimizi ısıtan, aldığımız her nefesin en büyük anlamı olan annelerimiz, tek bir günde hatırlanmamalı. Anne sevgisi, sevgilerin en kutsalı ve kıymetlisidir. Karşılıksız sevgileri, bitip tükenmek bilmeyen özverileri, sınırsız hoşgörüleri ile mutluluk kaynağımız olan annelerimiz; her zaman yol gösterici olan yaşam deneyimleri ile bizlere geleceğe umutla bakmayı ve mücadele etmeyi öğretti. Tüm dünya gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 (koronavirüs) nedeni ile zor günler yaşıyoruz. Sağlığın, sevginin ve bir arada olmanın önemini bir kez daha hatırladık. Bu zor günlerde olabildiğince evden çıkmayalım. Belki bu gün annelerimizin yanında olup, onları tüm sevgimiz ile kucaklayamıyoruz ama onların sevgisi her zaman bizimle. Bitip tükenmek bilmeyen sevgileri ile daima içimizi ısıtan, yolumuza ışık olan; başta şehit anneleri olmak üzere, tüm annelerimizin anneler gününü en içten duygularımla kutluyorum. Tüm insanlığa, çocuklarıyla birlikte mutlu ve sağlıklı bir yaşam süren annelerin olduğu bir dünya diliyorum.”