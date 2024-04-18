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Yerel Kazıda anti-tank mermisi bulundu
Yerel

Kazıda anti-tank mermisi bulundu

Yeniakit Publisher
2024-04-18 15:45:00 -
Kazıda anti-tank mermisi bulundu

Sivas'ta Orman Müdürlüğü ekipleri, Tavla Deresi mevkiinde gerçekleştirdikleri set çalışması sırasında anti-tank mermisi buldu.

Kepçe operatörü, toprağı kaldırırken mermiyi fark ederek Orman Müdürlüğü binasına götürdü. Yetkililer, patlama ihtimali üzerine polise bilgi verdi ve bomba imha uzmanından yardım istedi.

Yapılan incelemede mermi, eğitim amaçlı kullanılan pasif bir mermi olduğu ortaya çıktı. Ekipler, çevre güvenliği sağlayarak durumu kontrol altına aldılar.

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