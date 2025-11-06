Kazı çalışmasında İnsan kemikleri ortaya çıktı
BURDUR’da belediye ekiplerinin yaptığı kazı sırasında toprak altından insan kemikleri çıkarıldı. Bölgenin geçmişte mezarlık olarak kullanıldığı belirlendi. İnceleme yapan ekipler, kemiklerin tarihi nitelikte olduğunu değerlendirerek yeniden toprağa defnetti. Çalışmalar kontrollü şekilde sürdürülüyor.
Olay, saat 17.30 sıralarında Karasenir Mahallesi Karasenir Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediye ekipleri tarafından istinat duvarı inşası için yapılan kazı sırasında insan kemiği olduğu değerlendirilen kemikler bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan araştırmada bölgenin eski bir mezarlık olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemenin ardından kemikler, kepçeyle tekrar bulundukları yere gömüldü.
Mahalle sakinleri bölgenin eskiden mezarlık olduğunu belirterek, kemikleri gördüklerinde ihbarda bulunduklarını ifade ettiler. Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.